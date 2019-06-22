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РИА Новости

Экс-чиновника Минпромторга задержали по делу о махинациях в лесной отрасли

07:08
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ХАБАРОВСК, 22 июн - РИА Новости. Бывший чиновник из министерства промышленности и торговли РФ Владимир Потапкин задержан и доставлен в Хабаровск в рамках расследования дела о махинациях в лесной отрасли, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"Бывший директор департамента химико-технологического лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Владимир Потапкин был задержан в пятницу по делу о махинациях в лесной сфере. В субботу его доставили в Хабаровск", - сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что в настоящее время в Хабаровске расследуются уголовные дела в отношении бывшего заместителя председателя правительства Хабаровского края Василия Шихалева по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Пособничество в мошенничестве", в отношении руководителя организации-лесопользователя Александра Пудовкина - уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Пособничество в превышении должностных полномочий".
Следствие полагает, что лесопользователь незаконно получил из федерального бюджета более миллиарда рублей субсидий, а экс-чиновник оказывал ему протекцию. Шихалев уволился из правительства осенью 2018 года.
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Министерство промышленности и торговли РФХабаровский крайПроисшествия
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