Экс-чиновника Минпромторга задержали по делу о махинациях в лесной отрасли

ХАБАРОВСК, 22 июн - РИА Новости. Бывший чиновник из министерства промышленности и торговли РФ Владимир Потапкин задержан и доставлен в Хабаровск в рамках расследования дела о махинациях в лесной отрасли, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

"Бывший директор департамента химико-технологического лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Владимир Потапкин был задержан в пятницу по делу о махинациях в лесной сфере. В субботу его доставили в Хабаровск", - сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в настоящее время в Хабаровске расследуются уголовные дела в отношении бывшего заместителя председателя правительства Хабаровского края Василия Шихалева по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Пособничество в мошенничестве", в отношении руководителя организации-лесопользователя Александра Пудовкина - уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Пособничество в превышении должностных полномочий".