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РИА Новости

Госдеп опроверг сообщения о том, что Трамп предупредил Тегеран об атаке

06:20
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. США подтвердили заявление Ирана о том, что сообщения об отправке послания американского президента Дональда Трампа Тегерану неверны, назвав их "иранской пропагандой", сообщил официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Иран получил через Оман послание от Трампа, предупреждающее об атаке, Тегерану было дано "ограниченное количество времени" на ответ, а Трамп в послании Ирану отметил, что хочет переговоров, а не войны. Представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана Кейван Хосрави сообщил, что в Тегеране опровергают информацию об отправке этого послания.
"Сообщения о том, что прошлой ночью иранцам было передано послание через оманский канал связи, абсолютно не верны. Эти сообщения — чистейшая иранская пропаганда", - написал Ортагус в Twitter.
Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.
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Персам – "перцев". США перебрасывают к Ирану тысячу бойцовНе исключено, что Трампу искренне не нравится война. Он с удовольствием обошелся бы и без нее, отдай Иран по-хорошему все ресурсы. Или заключи он с США другую ядерную сделку. На условиях США. Но не гнутся иранцы. Поэтому приходится действовать.
При этом заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с послом Швейцарии в Тегеране Маркусом Лейтнером, представляющим интересы США, заявил о протесте в связи с вторжением американского беспилотника в воздушное пространство страны. Аракчи также вновь заявил о том, что "Иран не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе и предостерег американские силы от необдуманных действий в регионе".
Президент США Дональд Трамп назвал инцидент "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер этого, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.
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Шок и треп. Трамп приказал ударить по Ирану. И передумалВидно, нашелся кто-то дальновидный, кто растолковал, что бомбить Иран – это не то же самое, что по-голливудски "жахнуть" по Сирии. Здесь можно так попасть, что не выберешься.
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Обострение отношений США и ИранаДональд ТрампГосударственный департамент СШАИранСШАВ мире
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