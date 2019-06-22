Госдеп опроверг сообщения о том, что Трамп предупредил Тегеран об атаке

Персам – "перцев". США перебрасывают к Ирану тысячу бойцов Не исключено, что Трампу искренне не нравится война. Он с удовольствием обошелся бы и без нее, отдай Иран по-хорошему все ресурсы. Или заключи он с США другую ядерную сделку. На условиях США. Но не гнутся иранцы. Поэтому приходится действовать.