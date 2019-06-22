В Пермском крае около четырех тысяч человек остались без газа из-за ДТП

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Около 4 тысяч человек остались без газа из-за повреждения газопровода в результате ДТП под Александровском в Пермском крае, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

По данным министерства, в субботу в 01.26 в результате ДТП под городом Александровском был поврежден газопровод, в 02.34 было прекращено газоснабжение 3,9 тысячи жителей города.

"22 июня в 01.26 в результате ДТП ... нарушена целостность надземного стального газопровода низкого давления ... В 02.34 прекращено газоснабжение 3 991 абонента города Александровск", - говорится в сообщении.