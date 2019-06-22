Украинский экс-дипломат рассказал, как Киев сохранил Крым в 90-е

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Бывший украинский дипломат Олег Волошин рассказал, что возвращение Крыма в состав России было лишь вопросом времени. Такое заявление он сделал в эфире телеканала Бывший украинский дипломат Олег Волошин рассказал, что возвращение Крыма в состав России было лишь вопросом времени. Такое заявление он сделал в эфире телеканала NewsOne

По его словам, если бы в 1990-е президентом России был не "компромиссный и признавший условные границы государств" Борис Ельцин, то Крым бы еще тогда стал российским.

"Если бы Путин был президентом Российской Федерации в 91-м году, Украина бы стала независимой, но практически 100 процентов без Севастополя, который был городом союзного подчинения, базой Черноморского флота и, скорее всего, одним из условий признания независимости было бы, что Севастополь остается в составе России, как Калининград остался", – отметил Волошин.

При этом он добавил, что тогда Крым остался в составе Украины лишь благодаря "мудрости" на тот момент украинского руководства, которое в 1994 году предоставило полуострову статус автономии.

"Давайте вспомним, что мы не просто суверенное государство 100 лет, у которого сосед вдруг избрал себе какого-то агрессивного президента, который вдруг решил отобрать кусок территории", – рассказал экс-дипломат.

По его словам, Россия и Украина близки ментально и культурно, поскольку "вышли из одной империи", и Киев не должен рушить отношения с Москвой.

"Мы почему-то решили, что можем выйти из империи, хотя мы ментально и культурно едины. Мы до сих пор живем в едином культурном и информационном пространстве. Мы почему-то считали, что, выйдя из этой империи, мы можем вести себя так, как ведет себя Польша или даже страны Балтии, хотя прекрасно понимали, что у нас другая история, другой характер отношений", - отметил Волошин.