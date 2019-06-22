В бундестаге рассказали о разочаровании из-за плохих отношений с Россией

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Многие европейские политики чувствуют разочарование из-за плохих отношений с Россией, заявил временный глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в интервью изданию Многие европейские политики чувствуют разочарование из-за плохих отношений с Россией, заявил временный глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в интервью изданию Hannoversche Allgemeine

Он согласился с мнением президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о необходимости искать подход в отношениях с Москвой.

"Больше реализма в наших ожиданиях от России может привести к повторному сближению. В его словах, как и в высказываниях многих других, прослеживается разочарование из-за того, что с Россией не установились партнерство и мирное сосуществование", — сказал парламентарий.

По мнению Мютцениха, целесообразно вести переговоры с Москвой и искать общие интересы.

"Если нам нужен европейский миропорядок, то просто необходимо привлечь к этому Россию", — заключил он.