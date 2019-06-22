В бундестаге рассказали о разочаровании из-за плохих отношений с Россией

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Многие европейские политики чувствуют разочарование из-за плохих отношений с Россией, заявил временный глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в интервью изданию Hannoversche Allgemeine.
Он согласился с мнением президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о необходимости искать подход в отношениях с Москвой.
"Больше реализма в наших ожиданиях от России может привести к повторному сближению. В его словах, как и в высказываниях многих других, прослеживается разочарование из-за того, что с Россией не установились партнерство и мирное сосуществование", — сказал парламентарий.
По мнению Мютцениха, целесообразно вести переговоры с Москвой и искать общие интересы.
"Если нам нужен европейский миропорядок, то просто необходимо привлечь к этому Россию", — заключил он.
Отношения России и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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