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РИА Новости

В Ботсване более 500 грифов умерли после того, как съели отравленных слонов

04:58
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© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкСлон. Архивное фото
Слон. Архивное фото
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. По меньшей мере 537 грифов умерли в Центральном округе Ботсваны после того, как съели останки отравленных браконьерами слонов, говорится в заявлении правительства страны, опубликованном в Facebook.
Согласно заявлению, смерть птиц была вызвана находящимися в трех тушах слонов химикатами. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, чтобы обеззаразить территорию. Образцы туш и почвы были доставлены в лабораторию.
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Среди умерших птиц - 10 капских грифов, 14 африканских ушастых грифов, 468 африканских грифов, 17 белогорлых грифов и 28 бурых стервятников. Также на месте были найдены два каменных орла.
Департамент дикой природы и национальных парков выразил обеспокоенность поведением лиц, которые намеренно отравляют животных.
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