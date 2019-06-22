Четвертый май подряд стал самым жарким за историю наблюдений

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Четыре года подряд ученые отмечают, что глобальные температуры в мае становятся самыми жаркими за 140 лет метеорологических наблюдений, говорится в докладе Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

"Превышение глобальной температуры поверхности суши и океана от среднего показателя за 140 лет наблюдений в мае 2019 года стало четвертым по величине", - говорится в докладе.

Метеорологи уточняют, что последние четыре года майские месяцы были самыми жаркими за историю наблюдений. Средняя температура поверхности суши и океана в мае 2019 была на 1,53 градуса выше средней, которая составляет 58,6 градусов по Фаренгейту (14,8 градусов Цельсия - ред.). Самым жарким был май 2016 года, когда температура была выше средней на 1,67 градусов.

Температура поверхности была на 2,09 градуса выше среднего показателя, который составляет 52 градусов по Фаренгейту (11,1 градусов по Цельсию - ред.). Самое большое отклонение в 7,2 градуса наблюдалось на севере Канады и в Антарктике. На 3,6 градуса выше среднего была температура на западе США, центре и юго-востоке Канады, а также в северной и центральной Европы. Самым жарким май 2019 года был на Гавайях.