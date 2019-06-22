В Челябинской области локализовали пожар в трехэтажном жилом доме

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пожар в трехэтажном жилом доме в городе Сатка на западе Челябинской области локализован на площади 1,8 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС России.

Несколькими часами ранее в ведомстве сообщили, что в небольшом городе Сатка под Златоустом горит кровля жилого дома на площади 1 тысяча квадратных метров, эвакуированы 75 человек.