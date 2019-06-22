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РИА Новости

В ЛНР сообщили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

04:37
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие. Архивное фото
Украинские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В пятницу в ЛНР сообщили об отсутствии обстрелов со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За 21 июня 2019 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела", - сказал собеседник.
По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметра и гранатометы, огонь велся в район населенных пунктов Калиновка, Логвиново и Молодежное.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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