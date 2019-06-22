В ЛНР сообщили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В пятницу в ЛНР сообщили об отсутствии обстрелов со стороны украинских силовиков за сутки.

"За 21 июня 2019 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела", - сказал собеседник.