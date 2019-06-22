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РИА Новости

У мемориала Второй мировой войны в Вашингтоне прошла акция "Свеча памяти"

04:30
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Акция "Свеча памяти" состоялась в субботу у мемориала Второй мировой войны в Вашингтоне, передаёт корреспондент РИА Новости.
Акция приурочена к годовщине начала Великой Отечественной войны.
В мероприятии приняли участие российские дипломаты и члены их семей, представители минобороны по военно-мемориальный работе в США, юнармейцы.
"Я призываю всех почтить память наших соотечественников, наших предков и поставить ваши свечи в память о тех, кто отдал жизни", - сказал собравшимся советник-посланник Сергей Кошелев.
После этого все поставили свечи у основания памятного венка из красных и белых цветов.
Жители Ленинграда 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о нападении фашистской Германии на Советский Союз
02:27
День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны
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День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войныСвеча памятиРоссияВашингтон (город)СШАВ мире
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