У мемориала Второй мировой войны в Вашингтоне прошла акция "Свеча памяти"

ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Акция "Свеча памяти" состоялась в субботу у мемориала Второй мировой войны в Вашингтоне, передаёт корреспондент РИА Новости.

Акция приурочена к годовщине начала Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие российские дипломаты и члены их семей, представители минобороны по военно-мемориальный работе в США, юнармейцы.

"Я призываю всех почтить память наших соотечественников, наших предков и поставить ваши свечи в память о тех, кто отдал жизни", - сказал собравшимся советник-посланник Сергей Кошелев.