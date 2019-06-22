В Подмосковье 13 машин столкнулись на небольшом участке шоссе

ЛЮБЕРЦЫ (Московская область), 22 июн - РИА Новости. Сразу три ДТП произошли на небольшом участке Новорязанского шоссе под Люберцами в Московской области, передает корреспондент РИА Новости.

В первом происшествии на участке шоссе в сторону из Москвы столкнулись по меньшей мере восемь машин, в том числе микроавтобус и три грузовика. Автобус врезался в отбойник. На место прибыла скорая помощь. Перекрыты две полосы из четырех.

На расстоянии пары сотен метров от них столкнулись еще два автомобиля, один из них - такси.

Еще дальше произошло столкновение трех легковых машин. Оба этих ДТП мешают движению лишь по одной полосе.