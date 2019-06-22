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РИА Новости

В Подмосковье 13 машин столкнулись на небольшом участке шоссе

04:24
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ЛЮБЕРЦЫ (Московская область), 22 июн - РИА Новости. Сразу три ДТП произошли на небольшом участке Новорязанского шоссе под Люберцами в Московской области, передает корреспондент РИА Новости.
В первом происшествии на участке шоссе в сторону из Москвы столкнулись по меньшей мере восемь машин, в том числе микроавтобус и три грузовика. Автобус врезался в отбойник. На место прибыла скорая помощь. Перекрыты две полосы из четырех.
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