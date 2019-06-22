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РИА Новости

Petrobras выплатила 700 миллионов долларов по решению американского суда

04:13
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВывеска на офисе компании Petrobras в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
Вывеска на офисе компании Petrobras в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вывеска на офисе компании Petrobras в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
МЕХИКО, 22 июн – РИА Новости. Бразильский энергогигант Petrobras выплатил 700 миллионов долларов по решению  суда США, связанного с иском американского подрядчика Vantage Drilling, сообщил Petrobras.
Ранее арбитраж признал Petrobras America и Petrobras Venezuela Investments and Services (PVIS) виновными в нарушении контрактов от 2009 года на бурение с подразделением Vantage, оштрафовав их на 622 миллиона долларов. Petrobras оспорила это решение в окружном суде Техаса, однако безуспешно.
Как уточнила бразильская компания, выплата не означает завершение процесса – Petrobras уже обжаловала и это решение. 
В 2016 году бывший глава международного подразделения Petrobras Хорхе Зелада (Jorge Zelada) был приговорен к 12 годам тюрьмы после признания виновным в получении взяток при заключении контракта с Vantage Drilling.
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PetrobrasБразилияСШАЭкономика
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