В Госдуме призвали вологодские власти перенести место строительства ЦБК

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев попросил губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова рассмотреть вопрос о переносе места строительства целлюлозного завода на берегу Рыбинского водохранилища.

Аналогичное обращение Свищев направил главе Минприроды России Дмитрию Кобылкину. В нем депутат просит дополнительно проработать вопрос размещения завода в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду и учета мнения жителей регионов.

"В последнее время строительство целлюлозного завода на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской области приобрело широкий общественный резонанс. Жители целого ряда регионов обеспокоены угрозой загрязнения бассейна реки Волги: строительство целлюлозного завода окажет крайне отрицательное влияние на экологию водного бассейна", - говорится в обращении Свищева на имя главы Вологодской области (документ есть в распоряжении РИА Новости).

Депутат отмечает, что экологическая ситуация в бассейне Волги оценивается как критическая. По словам Свищева, эта территория считается одной из экологически неблагополучных в стране в связи с тем, что Волжский бассейн подвержен значительному антропогенному воздействию – здесь сосредоточено около 50% промышленного производства страны.