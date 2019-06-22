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РИА Новости

У половины семей в России есть кредиты, рассказали в ассоциации коллекторов

04:06
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоОформление кредита. Архивное фото
Оформление кредита. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Оформление кредита. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Половина российских семей в настоящее время имеет кредиты, при этом лишь чуть больше 10% отдают на погашение задолженности более половины своего ежемесячного дохода, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
"На текущий период 50% семей в России так или иначе обременены кредитами. Касаясь вопроса возможного риска, то лишь чуть более 10% из них имеют доход ниже 50 тысяч рублей и вынуждены отдавать на погашение кредита более половины своего ежемесячного дохода", - сказал он.
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По словам Мехтиева, именно этот сегмент заемщиков имеет наибольшие шансы "выйти на просрочку". При этом средний просроченный долг в России варьируется в пределах 70-80 тысяч рублей.
Президент НАПКА также напомнил, что порядка 47% должников объясняют невозможность платить по долгам финансовыми трудностями, еще 30% неплательщиков - падением уровня доходов, а 20% должников жалуются на слишком высокую долговую нагрузку.
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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в начале июня заявил, что перекос в сегменте потребительского кредитования в России несет риски для экономики, и если ничего не предпринимать, то страна может к 2021 году войти в рецессию.
Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что ЦБ должен обратить внимание на риски при кредитовании населения, поскольку здесь не надо доводить до "пузырей". При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что "пузыря" в этой сфере нет, соответственно, нет и рисков для финансовой стабильности в РФ, хотя регулятор и принимает превентивные меры для охлаждения рынка. В то же время регулятор со ссылкой на данные опроса банков признавал, что расширение потребкредитования происходит за счет уже закредитованных групп населения.
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