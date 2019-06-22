Huawei подала иск к Министерству торговли США

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Китайская компания Huawei подала иск в суде США к американскому министерству торговли, требуя вернуть изъятое телекоммуникационное оборудование, которое находится на Аляске, сообщает в субботу агентство Китайская компания Huawei подала иск в суде США к американскому министерству торговли, требуя вернуть изъятое телекоммуникационное оборудование, которое находится на Аляске, сообщает в субботу агентство Блумберг

Уже два года чиновники США не могут принять решение, нужно ли выдавать отдельную лицензию на вывоз этой партии оборудования, которое еще в июле 2017 года направлялось на тестирование в лабораторию в штате Калифорния, но после этого уже на обратном пути в Китай было изъято на Аляске.

Как утверждает Huawei, компания передала американской стороне всю запрошенную информацию по продукции, которая на момент отправки не требовала выдачи отдельной лицензии на вывоз. Однако в министерстве торговли за 20 месяцев так и не приняли решение.

В этой связи Huawei просит судью признать, что администрация США "незаконно воздерживалась или необоснованно откладывала действия ведомства" в отношении изъятого оборудования.

Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.