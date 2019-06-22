Huawei подала иск к Министерству торговли США

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Китайская компания Huawei подала иск в суде США к американскому министерству торговли, требуя вернуть изъятое телекоммуникационное оборудование, которое находится на Аляске, сообщает в субботу агентство Блумберг.
Уже два года чиновники США не могут принять решение, нужно ли выдавать отдельную лицензию на вывоз этой партии оборудования, которое еще в июле 2017 года направлялось на тестирование в лабораторию в штате Калифорния, но после этого уже на обратном пути в Китай было изъято на Аляске.
Как утверждает Huawei, компания передала американской стороне всю запрошенную информацию по продукции, которая на момент отправки не требовала выдачи отдельной лицензии на вывоз. Однако в министерстве торговли за 20 месяцев так и не приняли решение.
В этой связи Huawei просит судью признать, что администрация США "незаконно воздерживалась или необоснованно откладывала действия ведомства" в отношении изъятого оборудования.
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Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.
Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые общедоступны по открытой лицензии. В частности, Huawei лишена доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании. Позже Минторг США предоставил Huawei временные общие разрешения до 19 августа, которые позволят поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и обеспечивать программными обновлениями существующих клиентов.
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