Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-22T11:03Z
https://ria.ru/20190622/1555808128.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154902/62/1549026298_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_8765a197d3af70f00861a15909dd6b7d.jpg
РИА Новости

Huawei подала иск к Министерству торговли США

03:45
2628
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип компании Huawei. Архивное фото
Логотип компании Huawei. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Логотип компании Huawei. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Китайская компания Huawei подала иск в суде США к американскому министерству торговли, требуя вернуть изъятое телекоммуникационное оборудование, которое находится на Аляске, сообщает в субботу агентство Блумберг.
Уже два года чиновники США не могут принять решение, нужно ли выдавать отдельную лицензию на вывоз этой партии оборудования, которое еще в июле 2017 года направлялось на тестирование в лабораторию в штате Калифорния, но после этого уже на обратном пути в Китай было изъято на Аляске.
Как утверждает Huawei, компания передала американской стороне всю запрошенную информацию по продукции, которая на момент отправки не требовала выдачи отдельной лицензии на вывоз. Однако в министерстве торговли за 20 месяцев так и не приняли решение.
В этой связи Huawei просит судью признать, что администрация США "незаконно воздерживалась или необоснованно откладывала действия ведомства" в отношении изъятого оборудования.
Смартфон Huawei и логотип Google Play
22 мая, 08:00
Huawei забанили в гугле, и это только начало
Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.
Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые общедоступны по открытой лицензии. В частности, Huawei лишена доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании. Позже Минторг США предоставил Huawei временные общие разрешения до 19 августа, которые позволят поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и обеспечивать программными обновлениями существующих клиентов.
Президент США Дональд Трамп
10 декабря 2018, 08:00
Huawei вам: Трамп нанес Китаю подлый удар в спину
3950123
Обсудить 1
Министерство торговли СШАHuawei TechnologiesКитайСШАТехнологииЭкономика
Рекомендуем
Солдаты США в Латвии
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
РИА
Новости
Покупатель радуется приобретению планшетов компании Apple в Пекине, Китай
Apple готовит побег из Китая
Памятник Брестская крепость - герой
Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости
Сотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию
Лента
новостей
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
США внесли в черный список пять китайских компаний
Президент РФ Борис Ельцин и президент США Джордж Буш после подписания российско-американского договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегического наступательного вооружения
Украинский экс-дипломат рассказал, как Киев сохранил Крым в 90-е
Здание Рейхстага
В бундестаге рассказали о разочаровании из-за плохих отношений с Россией
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины
США отказались отвечать на вопрос о данных своих спутников по МН17
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп пригрозил Ирану "невиданными прежде разрушениями" в случае войны
Самолет в аэропорту Адлера
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Лабораторные исследования
Назван ранний признак неизлечимой болезни
Российский бомбардировщик Су-24
Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца в Балтийском море, пишут СМИ
Доллары
"Спаси США — девальвируй доллар!": новые идеи американской перестройки
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал проблему команды Зеленского
Чистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ
Сдавшая все ЕГЭ на сто баллов выпускница раскрыла секрет успеха
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу
11:24Лидии Федосеевой-Шукшиной ночью стало плохо, рассказала дочь актрисы
11:14Окружавшие штаб-квартиру гонконгской полиции протестующие разошлись
11:04В Госдуме оценили угрозу Трампа в адрес Ирана
11:03В Польше назвали условие присоединения к целям Евросоюза по климату
10:59В Сирию за сутки вернулись более 1,7 тысячи беженцев
10:57Для российских туристов открыли горячую линию в связи с ситуацией в Грузии
10:57МЧС дало рекомендации горожанам в связи с жарой в Москве
10:53В США семь человек погибли в крупном ДТП с мотоциклами
10:42В Нижнем Новгороде задержали мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей жены
10:30В Абхазии ожидают увеличение в два раза турпотока из России
10:24На Украине трое мужчин погибли в результате удара молнии по остановке
10:18В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Крыму один человек погиб и пять пострадали в ДТП
10:13Georgian Airways выполняет рейсы в Россию в обычном режиме
10:07Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца в Балтийском море, пишут СМИ
10:07Названы города, в которые туристы готовы ехать на поезде за большие деньги
10:05Отказ россиян ехать в Грузию ударит по ее экономике, заявили в Совфеде
10:00Мирное урегулирование не стоит на повестке дня у Киева, заявили в ДНР
09:59При пожаре в центре Парижа погибли три человека
Лента новостейМолния