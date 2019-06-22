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РИА Новости

Исследование выявило снижение трат россиянок на "пляжный набор"

03:41
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Коктебеле. Архивное фото
Отдыхающие на пляже в Коктебеле. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на пляже в Коктебеле. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Траты россиянок на минимально необходимый набор вещей для пляжного отдыха, куда входят шорты, футболка, купальник, босоножки, крем для загара и солнцезащитные очки, за год снизились на 5%, до 5,55 тысячи рублей, сказано в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Аналитики изучили траты россиян на популярные товары для пляжного отдыха, сравнив их с аналогичным периодом прошлого года. Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация, которая поступает с более чем 700 тысяч кассовых аппаратов по всей стране в объеме порядка 35 миллионов чеков ежедневно.
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По данным аналитиков, средний чек на покупку шорт сохранился на уровне прошлого года (1,22 тысячи рублей), футболок - вырос на 2% (750 рублей), купальников – снизился на 3% (1,34 тысячи рублей), босоножек - снизился на 17% (1,44 тысячи рублей), крема для загара - снизился на 9% (215 рублей), солнцезащитных очков - снизился на 11% (585 рублей).
"Таким образом, если считать указанные топ-товары в качестве минимального набора на пляжный отдых, то стоимость такого "пляжного набора" за год снизилась на 5%, опустившись до уровня 5,55 тысячи рублей", - пришли к выводу эксперты.
Сегодня наблюдается критическая зависимость потребительского спроса от акционных продаж, скидок и программ лояльности: заметнее всего это отражается на среднем чеке покупки сезонных товаров, как случилось с продукцией для отпускного сезона в начале лета, пояснил директор по продуктам на больших данных "Платформы ОФД" Дмитрий Батюшенков.
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