Исследование выявило снижение трат россиянок на "пляжный набор"

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Траты россиянок на минимально необходимый набор вещей для пляжного отдыха, куда входят шорты, футболка, купальник, босоножки, крем для загара и солнцезащитные очки, за год снизились на 5%, до 5,55 тысячи рублей, сказано в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Аналитики изучили траты россиян на популярные товары для пляжного отдыха, сравнив их с аналогичным периодом прошлого года. Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация, которая поступает с более чем 700 тысяч кассовых аппаратов по всей стране в объеме порядка 35 миллионов чеков ежедневно.

По данным аналитиков, средний чек на покупку шорт сохранился на уровне прошлого года (1,22 тысячи рублей), футболок - вырос на 2% (750 рублей), купальников – снизился на 3% (1,34 тысячи рублей), босоножек - снизился на 17% (1,44 тысячи рублей), крема для загара - снизился на 9% (215 рублей), солнцезащитных очков - снизился на 11% (585 рублей).

"Таким образом, если считать указанные топ-товары в качестве минимального набора на пляжный отдых, то стоимость такого "пляжного набора" за год снизилась на 5%, опустившись до уровня 5,55 тысячи рублей", - пришли к выводу эксперты.