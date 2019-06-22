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РИА Новости

Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости

03:42
89690
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаПамятник "Брестская крепость - герой"
Памятник Брестская крепость - герой
© РИА Новости / Юлия Чичерина
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны Минобороны опубликовало в специальном разделе на своем сайте рассекреченные документы о защите Брестской крепости.

"Героическая оборона Брестской крепости стала одной из самых ярких страниц в истории Великой Отечественной войны. Двадцать второго июня 1941 года в результате внезапного нападения гитлеровские войска планировали за несколько часов полностью овладеть цитаделью, однако встретили яростный отпор ее защитников, до конца сдерживавших натиск врага", — отмечает военное ведомство.

Среди прочего, на сайте можно ознакомиться с наградными документами и реальными воспоминаниями защитников крепости, записанными после войны.
© Минобороны

События, описанные командиром пулеметного отделения пулеметного взвода полковой школы 455-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии сержантом Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля. (Нажмите на изображение, чтобы развернуть его)

События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля
1 из 7

События, описанные командиром пулеметного отделения пулеметного взвода полковой школы 455-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии сержантом Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля. (Нажмите на изображение, чтобы развернуть его)

© Минобороны
© Минобороны

События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля

События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля
2 из 7

События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля

© Минобороны
© Минобороны

События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля

События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля
3 из 7

События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля

© Минобороны
© Минобороны

События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля

События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля
4 из 7

События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля

© Минобороны
© МинобороныСобытия, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля
События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля
5 из 7
События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля
© Минобороны
© МинобороныСобытия, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля
События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля
6 из 7
События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля
© Минобороны
© МинобороныСобытия, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля
События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля
7 из 7
События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля
© Минобороны
1 из 7

События, описанные командиром пулеметного отделения пулеметного взвода полковой школы 455-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии сержантом Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля. (Нажмите на изображение, чтобы развернуть его)

© Минобороны
2 из 7

События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля

© Минобороны
3 из 7

События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля

© Минобороны
4 из 7

События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля

© Минобороны
5 из 7
События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля
© Минобороны
6 из 7
События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля
© Минобороны
7 из 7
События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля
© Минобороны
Так, один из документов — выдержка из боевого донесения нацистов, найденного в штабе разгромленной под Москвой 45-й немецкой дивизии. Благодаря этим бумагам советское командование в начале 1942 года смогло узнать о подвиге защитников Брестской крепости.
© Минобороны"Боевое донесение о занятии Брест-Литовска"
Боевое донесение о занятии Брест-Литовска
© Минобороны
"Боевое донесение о занятии Брест-Литовска"
В донесении описываются многочисленные попытки гитлеровцев захватить цитадель, а также говорится, что немецкая авиация сбросила на нее бомбу весом 1800 килограммов, "потрясшую детонацией весь город Брест".
Высадка американских военных на десантном корабле на нормандский пляж Омаха во Франции. 6 июня 1944
3 июня, 08:00
Долгожданное открытие Второго фронта
Другой документ свидетельствует о подвиге одного из главных организаторов обороны крепости майора Петра Гаврилова. Отмечается, что гитлеровцы были поражены мужеством советского офицера и проявили уважение к его храбрости, сохранив ему жизнь. Позже немецкие офицеры не раз приезжали в лагерь для военнопленных, чтобы своими глазами увидеть Гаврилова.
© Минобороны

Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении командира 44-го Стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии майора Гаврилова П. М. (Нажмите на изображение, чтобы развернуть его)

Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями участников обороны Брестской крепости
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Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении командира 44-го Стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии майора Гаврилова П. М. (Нажмите на изображение, чтобы развернуть его)

© Минобороны
© Минобороны

Командир 44-го Стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии майор Гаврилов П. М.

Командир 44-го Стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии майор Гаврилов П.М.
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Командир 44-го Стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии майор Гаврилов П. М.

© Минобороны
© Минобороны

Наградной лист Гаврилова П. М.

Наградной лист командира 44-го Стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии майора Гаврилова П.М.
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Наградной лист Гаврилова П. М.

© Минобороны
1 из 3

Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении командира 44-го Стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии майора Гаврилова П. М. (Нажмите на изображение, чтобы развернуть его)

© Минобороны
2 из 3

Командир 44-го Стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии майор Гаврилов П. М.

© Минобороны
3 из 3

Наградной лист Гаврилова П. М.

© Минобороны
Еще один документ проливает свет на обстоятельства гибели другого организатора обороны, полкового комиссара Ефима Фомина, которого нацисты расстреляли у стен крепости.
© Минобороны

Заместитель командира по политчасти 84-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии полковой комиссар Фомин Ефим Моисеевич. (Нажмите на изображение, чтобы развернуть его)

Заместитель командира по политчасти 84-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии полковой комиссар Фомин Ефим Моисеевич
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Заместитель командира по политчасти 84-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии полковой комиссар Фомин Ефим Моисеевич. (Нажмите на изображение, чтобы развернуть его)

© Минобороны
© МинобороныЗаместитель командира по политчасти 84-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии полковой комиссар Фомин Ефим Моисеевич
Заместитель командира по политчасти 84-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии полковой комиссар Фомин Ефим Моисеевич
2 из 2
Заместитель командира по политчасти 84-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии полковой комиссар Фомин Ефим Моисеевич
© Минобороны
1 из 2

Заместитель командира по политчасти 84-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии полковой комиссар Фомин Ефим Моисеевич. (Нажмите на изображение, чтобы развернуть его)

© Минобороны
2 из 2
Заместитель командира по политчасти 84-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии полковой комиссар Фомин Ефим Моисеевич
© Минобороны
Двадцать второе июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России. Это начало Великой Отечественной войны (1941-1945) — освободительной битвы народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, ставшей важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945).
На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.
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Обсудить 56
Министерство обороны РФРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Сложно судить с нынешних позиций. Крепость всего 1,5 года как немцы передали СССР при разделе Польши. Так что ни для кого из защитников эта земля не была родной, и вермахт ещё не успел своих зверств учинить. Да и для любви к советской власти не у всех были весомые основания. По нынешним реалиям наши бойцы могли себя повести, как доблестные ВСУ в Крыму, но все получилось совсем иначе.
22 июня, 06:39
Donkey Iaiaia
2101247
Интересно... товарищ Смирнов, летописец Крепости, все эти документы методом телепатии в 70 лет назад прочёл? Всё, что "рассекречено" в его книге есть.
22 июня, 07:11
Вадим Данько
24010111
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