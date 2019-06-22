Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости

"Героическая оборона Брестской крепости стала одной из самых ярких страниц в истории Великой Отечественной войны. Двадцать второго июня 1941 года в результате внезапного нападения гитлеровские войска планировали за несколько часов полностью овладеть цитаделью, однако встретили яростный отпор ее защитников, до конца сдерживавших натиск врага", — отмечает военное ведомство.
События, описанные командиром пулеметного отделения пулеметного взвода полковой школы 455-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии сержантом Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля. (Нажмите на изображение, чтобы развернуть его)
События, описанные командиром пулеметного отделения пулеметного взвода полковой школы 455-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии сержантом Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля. (Нажмите на изображение, чтобы развернуть его)
События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля
События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля
События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля
События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля
События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля
События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля
События, описанные командиром пулеметного отделения пулеметного взвода полковой школы 455-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии сержантом Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля. (Нажмите на изображение, чтобы развернуть его)
События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля
События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля
События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля
Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении командира 44-го Стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии майора Гаврилова П. М. (Нажмите на изображение, чтобы развернуть его)
Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении командира 44-го Стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии майора Гаврилова П. М. (Нажмите на изображение, чтобы развернуть его)
Командир 44-го Стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии майор Гаврилов П. М.
Командир 44-го Стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии майор Гаврилов П. М.
Наградной лист Гаврилова П. М.
Наградной лист Гаврилова П. М.
Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении командира 44-го Стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии майора Гаврилова П. М. (Нажмите на изображение, чтобы развернуть его)
Командир 44-го Стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии майор Гаврилов П. М.
Наградной лист Гаврилова П. М.
Заместитель командира по политчасти 84-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии полковой комиссар Фомин Ефим Моисеевич. (Нажмите на изображение, чтобы развернуть его)
Заместитель командира по политчасти 84-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии полковой комиссар Фомин Ефим Моисеевич. (Нажмите на изображение, чтобы развернуть его)
Заместитель командира по политчасти 84-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии полковой комиссар Фомин Ефим Моисеевич. (Нажмите на изображение, чтобы развернуть его)