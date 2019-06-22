Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны Минобороны В канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны Минобороны опубликовало в специальном разделе на своем сайте рассекреченные документы о защите Брестской крепости.

"Героическая оборона Брестской крепости стала одной из самых ярких страниц в истории Великой Отечественной войны. Двадцать второго июня 1941 года в результате внезапного нападения гитлеровские войска планировали за несколько часов полностью овладеть цитаделью, однако встретили яростный отпор ее защитников, до конца сдерживавших натиск врага", — отмечает военное ведомство.

Среди прочего, на сайте можно ознакомиться с наградными документами и реальными воспоминаниями защитников крепости, записанными после войны.

© Минобороны События, описанные командиром пулеметного отделения пулеметного взвода полковой школы 455-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии сержантом Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля. (Нажмите на изображение, чтобы развернуть его) 1 из 7 События, описанные командиром пулеметного отделения пулеметного взвода полковой школы 455-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии сержантом Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля. (Нажмите на изображение, чтобы развернуть его) © Минобороны © Минобороны События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля 2 из 7 События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля © Минобороны © Минобороны События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля 3 из 7 События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля © Минобороны © Минобороны События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля 4 из 7 События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля © Минобороны © Минобороны События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля 5 из 7 События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля © Минобороны © Минобороны События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля 6 из 7 События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля © Минобороны © Минобороны События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля 7 из 7 События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля © Минобороны 1 из 7 События, описанные командиром пулеметного отделения пулеметного взвода полковой школы 455-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии сержантом Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля. (Нажмите на изображение, чтобы развернуть его) © Минобороны 2 из 7 События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля © Минобороны 3 из 7 События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля © Минобороны 4 из 7 События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля © Минобороны 5 из 7 События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля © Минобороны 6 из 7 События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля © Минобороны 7 из 7 События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля © Минобороны

Так, один из документов — выдержка из боевого донесения нацистов, найденного в штабе разгромленной под Москвой 45-й немецкой дивизии. Благодаря этим бумагам советское командование в начале 1942 года смогло узнать о подвиге защитников Брестской крепости.

© Минобороны "Боевое донесение о занятии Брест-Литовска" © Минобороны "Боевое донесение о занятии Брест-Литовска"

В донесении описываются многочисленные попытки гитлеровцев захватить цитадель, а также говорится, что немецкая авиация сбросила на нее бомбу весом 1800 килограммов, "потрясшую детонацией весь город Брест".

Другой документ свидетельствует о подвиге одного из главных организаторов обороны крепости майора Петра Гаврилова. Отмечается, что гитлеровцы были поражены мужеством советского офицера и проявили уважение к его храбрости, сохранив ему жизнь. Позже немецкие офицеры не раз приезжали в лагерь для военнопленных, чтобы своими глазами увидеть Гаврилова.

© Минобороны Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении командира 44-го Стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии майора Гаврилова П. М. (Нажмите на изображение, чтобы развернуть его) 1 из 3 Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении командира 44-го Стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии майора Гаврилова П. М. (Нажмите на изображение, чтобы развернуть его) © Минобороны © Минобороны Командир 44-го Стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии майор Гаврилов П. М. 2 из 3 Командир 44-го Стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии майор Гаврилов П. М. © Минобороны © Минобороны Наградной лист Гаврилова П. М. 3 из 3 Наградной лист Гаврилова П. М. © Минобороны 1 из 3 Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении командира 44-го Стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии майора Гаврилова П. М. (Нажмите на изображение, чтобы развернуть его) © Минобороны 2 из 3 Командир 44-го Стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии майор Гаврилов П. М. © Минобороны 3 из 3 Наградной лист Гаврилова П. М. © Минобороны

Еще один документ проливает свет на обстоятельства гибели другого организатора обороны, полкового комиссара Ефима Фомина, которого нацисты расстреляли у стен крепости.

© Минобороны Заместитель командира по политчасти 84-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии полковой комиссар Фомин Ефим Моисеевич. (Нажмите на изображение, чтобы развернуть его) 1 из 2 Заместитель командира по политчасти 84-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии полковой комиссар Фомин Ефим Моисеевич. (Нажмите на изображение, чтобы развернуть его) © Минобороны © Минобороны Заместитель командира по политчасти 84-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии полковой комиссар Фомин Ефим Моисеевич 2 из 2 Заместитель командира по политчасти 84-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии полковой комиссар Фомин Ефим Моисеевич © Минобороны 1 из 2 Заместитель командира по политчасти 84-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии полковой комиссар Фомин Ефим Моисеевич. (Нажмите на изображение, чтобы развернуть его) © Минобороны 2 из 2 Заместитель командира по политчасти 84-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии полковой комиссар Фомин Ефим Моисеевич © Минобороны

Двадцать второе июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России. Это начало Великой Отечественной войны (1941-1945) — освободительной битвы народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, ставшей важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945).