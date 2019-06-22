Трамп решил выдвинуть врио главы Пентагона на пост министра обороны

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решил выдвинуть временно исполняющего обязанности главы Пентагона Марка Эспера на пост министра обороны, сообщает Белый дом.
Как следует из сообщения, Трамп определился с кандидатурами на ключевые позиции в своей администрации. Помимо Эспера, он собирается назначить Дэвида Нокрвиста заместителем министра обороны, а Райана Маккарти — министром сухопутных войск.
О назначении Эспера временным главой Пентагона Трамп сообщил 18 июня. Он пояснил, что предыдущий врио Патрик Шанахан решил взять самоотвод, "чтобы посвятить больше времени своей семье".
Эспер ранее возглавлял Сухопутные войска. До этого он был вице-президентом оборонной корпорации Raytheon, старшим сотрудником в аппарате сената, главой консервативного экспертного центра Heritage Foundation.