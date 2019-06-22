Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-22T08:59Z
https://ria.ru/20190622/1555808045.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155568/17/1555681717_0:0:3065:1724_1036x0_80_0_0_ea26dfc33dcc3fae6c5cd0e00aa72176.jpg
РИА Новости

Трамп решил выдвинуть врио главы Пентагона на пост министра обороны

03:39
2365
© AP Photo / Chuck BurtonИсполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер. Архивное фото
Исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер. Архивное фото
© AP Photo / Chuck Burton
Исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решил выдвинуть временно исполняющего обязанности главы Пентагона Марка Эспера на пост министра обороны, сообщает Белый дом.
Как следует из сообщения, Трамп определился с кандидатурами на ключевые позиции в своей администрации. Помимо Эспера, он собирается назначить Дэвида Нокрвиста заместителем министра обороны, а Райана Маккарти — министром сухопутных войск.
Американский государственный деятель, министр армии США Марк Эспер
20 июня, 03:54
Новый и.о. главы Пентагона посетит министерскую встречу НАТО в Брюсселе
О назначении Эспера временным главой Пентагона Трамп сообщил 18 июня. Он пояснил, что предыдущий врио Патрик Шанахан решил взять самоотвод, "чтобы посвятить больше времени своей семье".
Эспер ранее возглавлял Сухопутные войска. До этого он был вице-президентом оборонной корпорации Raytheon, старшим сотрудником в аппарате сената, главой консервативного экспертного центра Heritage Foundation.
Министр армии США Марк Эспер
19 июня, 17:16
Не святой Патрик. В Пентагоне сменился и.о. Дональд Трамп, возможно, простил бы и.о. министра обороны Патрику Шанахану, что не святой. Сам такой. Но как главе Пентагона держать в страхе весь мир, если он даже с бабой своей справиться не смог. Другое дело – новый и.о. Марк Эспер.
471219
Обсудить 3
СШАДональд ТрампАдминистрация президента СШАМинистерство обороны СШАВ мире
Рекомендуем
Солдаты США в Латвии
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
РИА
Новости
Активисты с украинским флагом на Майдане Незалежности в Киеве
Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового майдана
Сотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию
Президент РФ Борис Ельцин и президент США Джордж Буш после подписания российско-американского договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегического наступательного вооружения
Украинский экс-дипломат рассказал, как Киев сохранил Крым в 90-е
Лента
новостей
Здание Рейхстага
В бундестаге рассказали о разочаровании из-за плохих отношений с Россией
Лабораторные исследования
Назван ранний признак неизлечимой болезни
Ученик на уроке чтения
Исследование показало, сколько украинцев используют русский язык
Памятник Брестская крепость - герой
Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал проблему команды Зеленского
Доллары
"Спаси США — девальвируй доллар!": новые идеи американской перестройки
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 21 июня 2019
Радостный позор в Тбилиси: кто должен за него ответить
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
США внесли в черный список пять китайских компаний
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины
США отказались отвечать на вопрос о данных своих спутников по МН17
Российский бомбардировщик Су-24
Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца в Балтийском море, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп пригрозил Ирану "невиданными прежде разрушениями" в случае войны
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу
11:24Лидии Федосеевой-Шукшиной ночью стало плохо, рассказала дочь актрисы
11:14Окружавшие штаб-квартиру гонконгской полиции протестующие разошлись
11:04В Госдуме оценили угрозу Трампа в адрес Ирана
11:03В Польше назвали условие присоединения к целям Евросоюза по климату
10:59В Сирию за сутки вернулись более 1,7 тысячи беженцев
10:57Для российских туристов открыли горячую линию в связи с ситуацией в Грузии
10:57МЧС дало рекомендации горожанам в связи с жарой в Москве
10:53В США семь человек погибли в крупном ДТП с мотоциклами
10:42В Нижнем Новгороде задержали мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей жены
10:30В Абхазии ожидают увеличение в два раза турпотока из России
10:24На Украине трое мужчин погибли в результате удара молнии по остановке
10:18В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Крыму один человек погиб и пять пострадали в ДТП
10:13Georgian Airways выполняет рейсы в Россию в обычном режиме
10:07Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца в Балтийском море, пишут СМИ
10:07Названы города, в которые туристы готовы ехать на поезде за большие деньги
10:05Отказ россиян ехать в Грузию ударит по ее экономике, заявили в Совфеде
10:00Мирное урегулирование не стоит на повестке дня у Киева, заявили в ДНР
09:59При пожаре в центре Парижа погибли три человека
Лента новостейМолния