Европа не планирует дополнительно финансировать проект ракеты "Рокот-2"

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Выделения дополнительных средств на проект создания ракеты легкого класса "Рокот-2" со стороны Европы не планируется, рассказал РИА Новости в рамках международного авиакосмического салона во французском Ле Бурже замгендиректора госкорпорации "Роскосмос" Сергей Савельев.

"Маркетингом российской ракеты-носителя легкого класса "Рокот" и обеспечением ее коммерческого использования на мировом рынке занимается СП "Еврокот". Насколько мне известно, выделения дополнительных финансовых средств Европой не планируется", - сказал собеседник.

Ранее стало известно, что центр Хруничева (входит в "Роскосмос") разрабатывает ракету "Рокот-2" с российской системой управления на замену ракете "Рокот", которая использует украинскую систему. "Рокот" эксплуатировало совместное предприятие России и Европы "Еврокот" - Eurockot Launch Services GmbH, которое базируется в Бремене (Германия). Это совместное предприятие Ariane Group и центра Хруничева. В ноябре 2018 года делегация центра Хруничева и Ariane Group провели в Европе переговоры по реализации проекта "Рокот-2".