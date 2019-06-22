Европа не планирует дополнительно финансировать проект ракеты "Рокот-2"

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Выделения дополнительных средств на проект создания ракеты легкого класса "Рокот-2" со стороны Европы не планируется, рассказал РИА Новости в рамках международного авиакосмического салона во французском Ле Бурже замгендиректора госкорпорации "Роскосмос" Сергей Савельев.
"Маркетингом российской ракеты-носителя легкого класса "Рокот" и обеспечением ее коммерческого использования на мировом рынке занимается СП "Еврокот". Насколько мне известно, выделения дополнительных финансовых средств Европой не планируется", - сказал собеседник.
Ранее стало известно, что центр Хруничева (входит в "Роскосмос") разрабатывает ракету "Рокот-2" с российской системой управления на замену ракете "Рокот", которая использует украинскую систему. "Рокот" эксплуатировало совместное предприятие России и Европы "Еврокот" - Eurockot Launch Services GmbH, которое базируется в Бремене (Германия). Это совместное предприятие Ariane Group и центра Хруничева. В ноябре 2018 года делегация центра Хруничева и Ariane Group провели в Европе переговоры по реализации проекта "Рокот-2".
"Рокот" - гражданская версия ракеты РС-18 (по классификации НАТО - "Стилет"). Ракета используется для коммерческих запусков с 2000 года. В 2005 году началась ее эксплуатация по федеральным программам. За этот период с космодрома "Плесецк" были осуществлены 28 пусков "Рокота", который вывел на орбиту около 70 космических аппаратов.
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