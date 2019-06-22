Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения американской журналистки Джин Кэрролл в изнасиловании являются ложными, с помощью них она пытается продать свою новую книгу.
Ранее сообщалось, что журналистка и автор колонки в женском журнале Elle Джин Кэрролл обвинила президента США Дональда Трампа в том, что он ее изнасиловал в примерочной универмага Bergdorf Goodman в 90-е годы. Она рассказала об этом в своей книге, отрывок из которой был опубликован на страницах журнала New York Magazine. По словам журналистки, она не подала заявление в полицию и рассказала об инциденте только двум близким друзьям. Она также сказала, что у нее нет вещественных доказательств. Также магазин подтвердил, что у него не сохранились видеозаписи того времени.
"Я никогда в жизни не встречал этого человека. Она пытается продать новую книгу, это должно указывать на ее мотивацию. Она должна продаваться в разделе художественной литературы", - говорится в заявлении Трампа, опубликованном телеканалом CNBC.
"Если у кого-то есть информация, что Демократическая партия работает с госпожой Кэрролл или New York Magazine, пожалуйста, сообщите нам об этом как можно скорее. Мир должен знать, что происходит на самом деле. Это позор, и люди должны дорого платить за такие ложные обвинения", - добавил Трамп.
Ранее не менее 20 женщин обвинили Трампа в приставаниях, хотя ни одно дело до настоящего времени не было расследовано или доказано в суде. Одним из самых громких стало дело порноактрисы Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). Однако Федеральный суд в Нью-Йорке отклонил ее иск против президента США Дональда Трампа за клевету.
Трамп отрицает обвинения в домогательствах и супружеских изменах. Однако в ходе предвыборной кампании в 2016 году он извинился за случайно попавшее на пленку высказывание, где он хвастается тем, что женщины позволяют ему хватать себя руками за интимные места, поскольку он "звезда".
16 февраля 2018, 12:23Американская политика как рутина семейного сексаОднообразие приемов, которые используют американские политики, подчас поражает. Если уж кто-то из них сядет на любимого конька, то заездит его до состояния клячи. Выбор тем тоже невелик: или русский след, или секс, точнее, сексуальные домогательства.