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РИА Новости

Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании

03:29
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения американской журналистки Джин Кэрролл в изнасиловании являются ложными, с помощью них она пытается продать свою новую книгу.
Ранее сообщалось, что журналистка и автор колонки в женском журнале Elle Джин Кэрролл обвинила президента США Дональда Трампа в том, что он ее изнасиловал в примерочной универмага Bergdorf Goodman в 90-е годы. Она рассказала об этом в своей книге, отрывок из которой был опубликован на страницах журнала New York Magazine. По словам журналистки, она не подала заявление в полицию и рассказала об инциденте только двум близким друзьям. Она также сказала, что у нее нет вещественных доказательств. Также магазин подтвердил, что у него не сохранились видеозаписи того времени.
"Я никогда в жизни не встречал этого человека. Она пытается продать новую книгу, это должно указывать на ее мотивацию. Она должна продаваться в разделе художественной литературы", - говорится в заявлении Трампа, опубликованном телеканалом CNBC.
"Если у кого-то есть информация, что Демократическая партия работает с госпожой Кэрролл или New York Magazine, пожалуйста, сообщите нам об этом как можно скорее. Мир должен знать, что происходит на самом деле. Это позор, и люди должны дорого платить за такие ложные обвинения", - добавил Трамп.
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Трамп отрицает обвинения в домогательствах и супружеских изменах. Однако в ходе предвыборной кампании в 2016 году он извинился за случайно попавшее на пленку высказывание, где он хвастается тем, что женщины позволяют ему хватать себя руками за интимные места, поскольку он "звезда".
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Дональд ТрампСШАВ мире
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