Назван ранний признак неизлечимой болезни

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Ранними признаками необратимых нейродегенеративных процессов, вызванных болезнью Паркинсона, может быть истощение серотонина, выяснили исследователи Королевского колледжа Лондона. Об этом пишет Ранними признаками необратимых нейродегенеративных процессов, вызванных болезнью Паркинсона, может быть истощение серотонина, выяснили исследователи Королевского колледжа Лондона. Об этом пишет Science Alert

Отмечается, что изменения в серотониновой системе могут начаться за 15-20 лет до появления моторных и других симптомов, которые встречаются при начальной стадии болезни Паркинсона и со временем лишь усугубляются.

В научной работе приняли участие 14 человек из Греции и Италии с редкой мутацией в гене SNCA, из-за которой они находятся в группе риска развития болезни Паркинсона, причем у семи из них уже диагностировали этот недуг, а у остальных семи еще не проявились характерные для него симптомы. Участникам исследования обследовали мозг и полученные результаты сравнили с данными 65 человек с болезнью Паркинсона и 25 здоровых волонтеров.

В результате авторы научной работы выявили изменения в серотониновой системе, которая влияет на настроение человека, его сон и моторную функцию. Исследователи пришли к выводу, что их открытие может привести к созданию новых способов диагностики заболевания и его лечения.