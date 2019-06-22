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РИА Новости

"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"

03:04
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобильный завод ПАО "КАМАЗ". Архивное фото
Автомобильный завод ПАО КАМАЗ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Новое поколение мобильных инспекционно-досмотровых комплексов на базе автомобиля "КамАЗ" будет представлено до конца года, сообщил РИА Новости советник генерального директора холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) – руководитель проекта ИДК Константин Фурсиков.
"Учитывая потребность в импортозамещении, было принято решение, проведена работа и достигнуты договоренности с ПАО "КамАЗ", что они произведут необходимое нам шасси, и в декабре мы будем готовы представить мобильный ИДК на базе шасси "КамАЗ". В нем будут реализованы все технические ноу-хау, которые сегодня прорабатываются", - сказал Фурсиков.
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Он добавил, что в настоящее время мобильные комплексы базируются на шасси автомобиля Scania.
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Российская электроникаКамАЗ (автомобиль)РостехРоссия
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