"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Новое поколение мобильных инспекционно-досмотровых комплексов на базе автомобиля "КамАЗ" будет представлено до конца года, сообщил РИА Новости советник генерального директора холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) – руководитель проекта ИДК Константин Фурсиков.
"Учитывая потребность в импортозамещении, было принято решение, проведена работа и достигнуты договоренности с ПАО "КамАЗ", что они произведут необходимое нам шасси, и в декабре мы будем готовы представить мобильный ИДК на базе шасси "КамАЗ". В нем будут реализованы все технические ноу-хау, которые сегодня прорабатываются", - сказал Фурсиков.
Он добавил, что в настоящее время мобильные комплексы базируются на шасси автомобиля Scania.