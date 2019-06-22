"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"

"Учитывая потребность в импортозамещении, было принято решение, проведена работа и достигнуты договоренности с ПАО "КамАЗ", что они произведут необходимое нам шасси, и в декабре мы будем готовы представить мобильный ИДК на базе шасси "КамАЗ". В нем будут реализованы все технические ноу-хау, которые сегодня прорабатываются", - сказал Фурсиков.