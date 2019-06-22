Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Журналистка и автор колонки в женском журнале Elle Джин Кэрролл обвинила президента США Дональда Трампа в том, что он ее изнасиловал в 90-е годы, пишет издание New York Magazine.
Кэрролл рассказала в своей книге, отрывок из которой был опубликован на страницах журнала New York Magazine, что осенью 1995 или весной 1996 года она встретилась с Трампом в универмаге Bergdorf Goodman, расположенном на Пятой Авеню в Нью-Йорке. Как утверждает женщина, он заманил ее в примерочную в отделе нижнего белья и изнасиловал. По ее словам, перед этим будущий президент попросил у нее совета при покупке подарка для некой девушки.
16 февраля 2018, 12:23Американская политика как рутина семейного сексаОднообразие приемов, которые используют американские политики, подчас поражает. Если уж кто-то из них сядет на любимого конька, то заездит его до состояния клячи. Выбор тем тоже невелик: или русский след, или секс, точнее, сексуальные домогательства.
По словам журналистки, она не подала заявление в полицию и рассказала об инциденте только двум близким друзьям. Она сказала, что у нее нет вещественных доказательств, так как маловероятно, что в универмаге тогда стояли камеры, которые могли бы служить доказательством. Также магазин подтвердил, что у него не сохранились видеозаписи того времени.
Ранее не менее 20 женщин обвинили Трампа в приставаниях, хотя ни одно дело до настоящего времени не было расследовано или доказано в суде. Одним из самых громких стало дело порноактрисы Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). Однако Федеральный суд в Нью-Йорке отклонил ее иск против президента США Дональда Трампа за клевету.
Трамп отрицает обвинения в домогательствах и супружеских изменах. Однако в ходе предвыборной кампании в 2016 году он извинился за случайно попавшее на пленку высказывание, где он хвастается тем, что женщины позволяют ему хватать себя руками за интимные места, поскольку он "звезда".