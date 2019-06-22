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РИА Новости

Трамп пригрозил Ирану "невиданными прежде разрушениями" в случае войны

02:13
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что в случае войны с Ираном последний столкнется с "невиданными прежде разрушениями". Так он заявил в интервью телеканалу NBC, отрывки из которого опубликованы на сайте телеканала.
При этом он отметил, что не хочет такого развития событий. "Но я не стремлюсь к этому", — процитированы там слова Трампа.
Американские морские пехотинцы во время учений
18 июня, 17:39
Персам – "перцев". США перебрасывают к Ирану тысячу бойцовНе исключено, что Трампу искренне не нравится война. Он с удовольствием обошелся бы и без нее, отдай Иран по-хорошему все ресурсы. Или заключи он с США другую ядерную сделку. На условиях США. Но не гнутся иранцы. Поэтому приходится действовать.
Корпус стражей исламской революции в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве. В Тегеране при этом настаивают, что беспилотник был сбит на территории Ирана.
Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с послом Швейцарии Маркусом Лейтнером, представляющим интересы США, заявил о протесте в связи с вторжением американского беспилотника в воздушное пространство страны. Аракчи также вновь заявил о том, что "Иран не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе" и предостерег американские силы от необдуманных действий в регионе.
Шок и треп. Трамп приказал ударить по Ирану. И передумал
Вчера, 17:19
Шок и треп. Трамп приказал ударить по Ирану. И передумалВидно, нашелся кто-то дальновидный, кто растолковал, что бомбить Иран – это не то же самое, что по-голливудски "жахнуть" по Сирии. Здесь можно так попасть, что не выберешься.
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Обострение отношений США и ИранаДональд ТрампИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Хе-хе... КНДР уже столкнулась... с невиданными... Не видно до сих пор )
22 июня, 02:35
Дмитрий Широков
5091014
молодцы иранцы.
22 июня, 04:12
pilyugin60
3901005
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