TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze Акция протеста у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Одна из крупнейших в России туристических компаний "TUI Россия" собирается предлагать своим клиентам, планировавшим поездку в Грузию, туры в Абхазию, Турцию и на юг России, сообщает Ассоциация туроператоров России. Больше всего заявок на Грузию, более 3 тысяч, было у компании Tez Tour, она также предложит обмен.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.

"До конца года в Грузию забронировали 261 заявку. Аннуляция туров при желании будет, но мы предложим туристам перебронировать тур на другие направления", - приводит АТОР слова Ларисы Ахановой, PR-директора "TUI Россия".

Заменять Грузию планируют Турцией, Абхазией и курортами юга России, рассказала она.

Больше всех бронирований в Грузию было у Tez Tour – более 3 тысяч заявок до конца года, сообщает АТОР.

"Согласно распоряжению Ростуризма, вечером 21 июня мы полностью остановили продажу туров в Грузию. Тем туристам, которые уже планировали отдых, будут предложены альтернативные поездки. В случае отказа от поездки – возмещена полная стоимость тура", – сообщила "Вестнику АТОР" PR-директор Tez Tour Светлана Баранова.