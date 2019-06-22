В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси. 21 июня 2019

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси. 21 июня 2019

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские туристы могут частично или полностью вернуть деньги за тур в Грузию, при этом срок возврата средств может варьироваться от 2 недель и более, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Поскольку вступает в силу статья 14 закона о туризме, то туристы могут рассчитывать либо на полную, либо, если отдых был прерван, на частичную компенсацию пропорционально недогулянным дням. Срок возврата средств при этом может занять от двух недель и до неопределенного (срока - ред.)", - сказала Ломидзе. Срок также будет зависеть от количества поступивших заявок туроператорам.

Однако возврат - это не единственная мера, доступная в данный момент туристам, напомнила она. "Остается еще вариант перебронирования на другие даты, другие направления", - сказала Ломидзе.

Исполнительный директор АТОР затруднилась оценить объем ущерба для туристов и туроператоров. "Чтобы оценить объем ущерба, надо понять, какое количество туристов не догуляли свои дни", - пояснила она. Числом туристов, планирующих отказаться от отдыха, которые уже оплатили свои туры, АТОР не располагает.