АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ассоциация туроператоров России опубликовала на своем Ассоциация туроператоров России опубликовала на своем сайте ответы на частые вопросы, которые возникают в связи с решением российских властей приостановить полеты и продажу туров в Грузию.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.

"У туриста есть право расторгнуть договор о реализации турпродукта в том числе и в судебном порядке, в любой момент и этому праву в туристических компаниях не препятствуют", - говорится в сообщении АТОР.

Однако, по турам с датами вылетов через несколько месяцев ассоциация рекомендует не принимать экстренных решений, потому что ситуация может измениться, в том числе к началу судебного процесса по расторжению.

Если турист купил авиабилеты не через турагента, а сам, АТОР советует изучить условия возврата согласно приобретенному тарифу и обратиться в авиакомпанию, так как каждый случай индивидуален.

В ассоциации рассказали, что если тур в Грузию уже куплен и вылет планируется в июне, турист должен сам принять решение о поездке и помешать может только отмена регулярного рейса.

"В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их жизни и здоровья, а равно опасности причинения вреда их имуществу, турист (экскурсант) и (или) туроператор (турагент) вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения", - ответили в ассоциации на вопрос об аннулировании купленных в июне туров.

В сообщении также уточнили, что наличие указанных обстоятельств подтверждается соответствующими решениями властей.