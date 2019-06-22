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РИА Новости

"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси

01:41
88106
© РИА Новости / Илья ПиталевРежиссер Роберт Стуруа. Архивное фото
Режиссер Роберт Стуруа. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Режиссер Роберт Стуруа. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 22 июн – РИА Новости. Грузинский и российский актер, главный режиссер московского театра Et Cetera Роберт Стуруа, комментируя протесты в Тбилиси, считает, что "нет больше Грузии".
"Злой дух победил… нацисты празднуют: нет больше Грузии", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.
Грузию захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Вторая волна акций протеста началась в Тбилиси в пятницу вечером. Митингующие требуют отставки главы МВД и освобождения всех задержанных в ходе ночной акции.
Беспорядки в Грузии
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019
1 из 10

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

© Sputnik / Шота Нозадзе
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© Ruptly Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

Сотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Оппозиция в Грузии сорвала сессию МАП (Межпарламентской ассамблеи православия) и устроила беспорядки на улицах Тбилиси, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова
2 из 10

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

© Ruptly Шота Нозадзе
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© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

На место приехала полиция.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
3 из 10

На место приехала полиция.

© Sputnik / Шота Нозадзе
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© REUTERS / Irakli Gedenidze

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

Сотрудники полиции на акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
4 из 10

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

Сотрудники полиции и журналисты во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
5 из 10

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Irakli Gedenidze

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

Участник акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
6 из 10

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

Участник акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
7 из 10

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Irakli Gedenidze

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

Мужчина, пострадавший во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
8 из 10

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
9 из 10

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Акция протеста у здания парламента Грузии.

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 20 июня 2019
10 из 10

Акция протеста у здания парламента Грузии.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 10

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
2 из 10

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

© Ruptly Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
3 из 10

На место приехала полиция.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
4 из 10

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
5 из 10

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
6 из 10

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
7 из 10

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
8 из 10

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
9 из 10

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
10 из 10

Акция протеста у здания парламента Грузии.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
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Обсудить 10
Протесты в ГрузииEt CeteraРоберт СтуруаРоссияТбилисиГрузияВ мире
Популярные комментарии
то, как опозорился грузинский народ будут помнить в веках, те у кого есть хоть капля чести должны сегодня гореть от стыда, прогнать из дома гостя, которого сам позвал, ПОЗОР Вам, на века позор.
22 июня, 06:34
DDarkSwordman
16111601
Согласна со Стуруа, вот только нет ее с 08.08. 2008г. Именно тогда кончилась. Пусть спасибо своим кураторам скажут. Светлая память погибшим российским миротворцам.
22 июня, 07:26
ТМТамара Мадлеева
12600300
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