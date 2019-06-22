"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 22 июн – РИА Новости. Грузинский и российский актер, главный режиссер московского театра Et Cetera Роберт Стуруа, комментируя протесты в Тбилиси, считает, что "нет больше Грузии".

Грузию захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.