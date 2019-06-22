Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Премьера документального фильма "Чернобыль. Как это было", которая должна была выйти в субботу на Первом канале, отложена из-за нехватки времени на обработку материала, заявили РИА Новости в пресс-службе канала.

Согласно анонсу канала, фильм был снят после того, как популярный мини-сериал "Чернобыль" американского телеканала HBO пробудил очередную волну интереса к трагедии. Документальный фильм Первого канала должен раскрыть, что на самом деле произошло во время аварии на Чернобыльской АЭС, и воспроизвести точную последовательность событий ночи на 26 апреля 1986 года и последующих месяцев. В частности авторы хотели рассказать о почти неизвестной истории подвигов вертолетчиков, прекративших цепную реакцию и засыпавших реактор толстым слоем песка и свинца, а также о том, почему с собой покончил член правительственной комиссии по расследованию причин аварии Валерий Легасов.