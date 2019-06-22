Для ракеты "Ангара-А5В" разработают разгонные блоки с увеличенной заправкой

ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 22 июн - РИА Новости. Модернизированные разгонные блоки с увеличенной заправкой топливом планируется создать для ракеты-носителя "Ангара-А5В", говорится в материалах, распространенных Роскосмосом на Международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже.

В ноябре 2018 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что первый пуск ракеты "Ангара-А5В" с космодрома Восточный намечается в 2026 году.

В материалах Роскосмоса отмечается, что для "Ангары-А5В" будут использоваться модернизированные разгонные блоки с увеличенной заправкой топлива - кислородно-керосиновый ДМ-УЗ и кислородно-водородный КВТК-УЗ.

Ракета "Ангара-А5В" будет состоять из трех ступеней. На первой ступени, представленной четырьмя боковыми блоками УРМ-1М (универсальный ракетный модуль), будут использоваться двигатели РД-191М. Они будут крепиться к центральному блоку УРМ-1М второй ступени также с двигателем РД-191М. На блоке УРМ-3В третьей ступени будут применяться два кислородно-водородных двигателя РД-0150.