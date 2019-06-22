Пушков оценил обвинения президента Грузии в адрес России

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвинившей Россию в организации протестов.

В частности, Пушков усомнился в компетентности грузинского президента, а также в ее авторитете в грузинском обществе.

"Выступления в Грузии - дело рук радикалов, а президент этой страны обвиняет в них Россию. Г-жа Зурабишвили, вероятно, не справляется с функциями президента и имеет низкий авторитет в обществе, если допускает такие безобразия. Россия же здесь ни при чем. Нечего на зеркало пенять", - написал сенатор.

В четверг в Грузии прошли беспорядки из-за того, что в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации депутат Государственной думы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента. При этом он рассказал, что на это место его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".

В ходе протестов пострадали по меньшей мере 240 человек. Правоохранители также задержали более 300 протестующих.