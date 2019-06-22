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РИА Новости

Пушков оценил обвинения президента Грузии в адрес России

00:56
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвинившей Россию в организации протестов.
В частности, Пушков усомнился в компетентности грузинского президента, а также в ее авторитете в грузинском обществе.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Вчера, 23:04
Захарова ответила на обвинения президента Грузии в адрес России
"Выступления в Грузии - дело рук радикалов, а президент этой страны обвиняет в них Россию. Г-жа Зурабишвили, вероятно, не справляется с функциями президента и имеет низкий авторитет в обществе, если допускает такие безобразия. Россия же здесь ни при чем. Нечего на зеркало пенять", - написал сенатор.
В четверг в Грузии прошли беспорядки из-за того, что в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации депутат Государственной думы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента. При этом он рассказал, что на это место его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".
В ходе протестов пострадали по меньшей мере 240 человек. Правоохранители также задержали более 300 протестующих.
Зурабишвили обвинила в организации протестов Москву. Глава государства также назвала Россию "врагом и оккупантом". По ее словам, российские власти якобы заинтересованы в дестабилизации ситуации в стране.
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Протесты в ГрузииСаломе ЗурабишвилиАлексей ПушковРоссияГрузияВ мире
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Грузины нарушили закон кавказского гостеприимства, пригласив в гости российскую делегацию, публично оскорбили её и Россию. Чего они ждали после этого, натирки мазями и массажа шиацу?
22 июня, 05:59
bykovip71 Добрыхделмастер
1900000
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