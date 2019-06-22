Источник рассказал, что вызвало проблему с телескопом "Спектр-РГ"

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Проблема с химическим источником тока, которая вызвала перенос запуска космической обсерватории "Спектр-РГ" на июль, произошла из-за "человеческого фактора", сообщил РИА Новости в субботу источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее Роскосмос сообщил, что запуск "Спектра-РГ" ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома "Байконур" перенесён с 21 июня на 12 июля из-за того, что на завершающем этапе подготовки к запуску обсерватории было выявлено отклонение в реализации циклограммы задействования одного из разовых химических источников тока.

"Проблема с химическим источником тока была вызвана "человеческим фактором", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что 19 июля при подготовке ракеты к пуску на стартовом комплексе из-за ошибки в циклограмме были раньше положенного времени включены нагреватели космического аппарата, в результате чего химический источник тока разрядился.

"Штатно нагреватели на "Спектре-РГ" должны включаться сразу после старта ракеты и в течение всего двухчасового выведения на орбиту поддерживать тепловой режим спутника, однако из-за ошибки в циклограмме они включились за двое суток до старта", - пояснил источник.

Поскольку химический источник тока является разовым, то есть его нельзя зарядить снова, то его необходимо заменить, сказал собеседник. "Это невозможно сделать на стартовом комплексе, поэтому требуется возвратить ракету в монтажно-испытательный корпус для разборки космической головной части", - добавил он.

Другой источник РИА Новости в отрасли рассказал, что ракета будет транспортирована со стартового комплекса в монтажно-испытательный корпус в субботу.

"Роскосмос" не стал комментировать РИА Новости информацию, предоставленную источниками.

Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.

Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО имени Лавочкина, включает два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.