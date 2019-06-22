Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-22T00:38Z
https://ria.ru/20190622/1555806714.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155294/39/1552943978_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_a5a86ebff0319ec31fcb36b17496ef36.jpg
РИА Новости

Источник рассказал, что вызвало проблему с телескопом "Спектр-РГ"

00:38
1102
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСотрудники лаборатории НПО имени С.А. Лавочкина у космического аппарата "Спектр-РГ". Архивное фото
Сотрудники лаборатории НПО имени С.А. Лавочкина у космического аппарата Спектр-РГ. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Сотрудники лаборатории НПО имени С.А. Лавочкина у космического аппарата "Спектр-РГ". Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Проблема с химическим источником тока, которая вызвала перенос запуска космической обсерватории "Спектр-РГ" на июль, произошла из-за "человеческого фактора", сообщил РИА Новости в субботу источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее Роскосмос сообщил, что запуск "Спектра-РГ" ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома "Байконур" перенесён с 21 июня на 12 июля из-за того, что на завершающем этапе подготовки к запуску обсерватории было выявлено отклонение в реализации циклограммы задействования одного из разовых химических источников тока.
"Проблема с химическим источником тока была вызвана "человеческим фактором", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что 19 июля при подготовке ракеты к пуску на стартовом комплексе из-за ошибки в циклограмме были раньше положенного времени включены нагреватели космического аппарата, в результате чего химический источник тока разрядился.
Космонавт Павел Виноградов
10 мая, 11:32
Российский космонавт объяснил причину появления запаха спирта на МКС
"Штатно нагреватели на "Спектре-РГ" должны включаться сразу после старта ракеты и в течение всего двухчасового выведения на орбиту поддерживать тепловой режим спутника, однако из-за ошибки в циклограмме они включились за двое суток до старта", - пояснил источник.
Поскольку химический источник тока является разовым, то есть его нельзя зарядить снова, то его необходимо заменить, сказал собеседник. "Это невозможно сделать на стартовом комплексе, поэтому требуется возвратить ракету в монтажно-испытательный корпус для разборки космической головной части", - добавил он.
Другой источник РИА Новости в отрасли рассказал, что ракета будет транспортирована со стартового комплекса в монтажно-испытательный корпус в субботу.
"Роскосмос" не стал комментировать РИА Новости информацию, предоставленную источниками.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
1 марта, 14:19
Рогозин рассказал о ходе расследования повреждения обшивки "Союза"
Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.
Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО имени Лавочкина, включает два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.
Главная миссия научного аппарата "Спектр-РГ" - исследования Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, создание "карты" видимой Вселенной, на которой будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.
Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Архивное фото
4 декабря 2018, 13:07
НАСА признало аварийный полет Хейга и Овчинина космическим
4005104
Обсудить 1
Спектр-РГБайконур (космодром)РоссияРИА Наука
Рекомендуем
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5. Архивное фото
Для ракеты "Ангара-А5В" разработают разгонные блоки с увеличенной заправкой
РИА
Новости
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б со спутником Глонасс-М с космодрома Плесецк
Запущенный в мае спутник "Глонасс-М" ввели в эксплуатацию
Ракета-носитель Рокот. Архивное фото
Европа не планирует дополнительно финансировать проект ракеты "Рокот-2"
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Пушков оценил обвинения президента Грузии в адрес России
Лента
новостей
Президент РФ Борис Ельцин и президент США Джордж Буш после подписания российско-американского договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегического наступательного вооружения
Украинский экс-дипломат рассказал, как Киев сохранил Крым в 90-е
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины
США отказались отвечать на вопрос о данных своих спутников по МН17
Пилотируемый транспортный космический корабль CST 100 Starliner, разрабатываемый компанией Boeing. Архивное фото
Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси
Организаторы акции в Тбилиси призвали участников разойтись
Площадь у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019
В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России
Сотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию
Режиссер Роберт Стуруа. Архивное фото
"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
Лабораторные исследования
Назван ранний признак неизлечимой болезни
Космический аппарат Спектр-РГ перед отправкой на Байконур
В Роскосмосе назвали перенос запуска "Спектра-РГ" перестраховочной мерой
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на обвинения президента Грузии в адрес России
Площадь у здания парламента Грузии в Тбилиси, где ночью прошла акция протеста
Названо количество находящихся в Грузии российских туристов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:30Российский флаг над Курилами не будет спущен, заявил Путин
11:29Джейк Джилленхол прокомментировал съемки в новом фильме о "Человеке-пауке"
11:26Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу
11:14Окружавшие штаб-квартиру гонконгской полиции протестующие разошлись
11:04В Госдуме оценили угрозу Трампа в адрес Ирана
11:03В Польше назвали условие присоединения к целям Евросоюза по климату
10:59В Сирию за сутки вернулись более 1,7 тысячи беженцев
10:57Для российских туристов открыли горячую линию в связи с ситуацией в Грузии
10:57МЧС дало рекомендации горожанам в связи с жарой в Москве
10:53В США семь человек погибли в крупном ДТП с мотоциклами
10:42В Нижнем Новгороде задержали мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей жены
10:30В Абхазии ожидают увеличение в два раза турпотока из России
10:24На Украине трое мужчин погибли в результате удара молнии по остановке
10:18В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Крыму один человек погиб и пять пострадали в ДТП
10:13Georgian Airways выполняет рейсы в Россию в обычном режиме
10:07Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца в Балтийском море, пишут СМИ
10:07Названы города, в которые туристы готовы ехать на поезде за большие деньги
10:05Отказ россиян ехать в Грузию ударит по ее экономике, заявили в Совфеде
10:00Мирное урегулирование не стоит на повестке дня у Киева, заявили в ДНР
Лента новостейМолния