Русскоязычные жители Испании собирают деньги на похороны погибшей девочки

МАДРИД, 21 июн - РИА Новости. Русскоязычное сообщество Испании собирает деньги на оплату похорон погибшей в Испании несовершеннолетней гражданки России.

"На днях в одной русскоязычной семье произошла большая трагедия. Погибла юная девочка. Многие, кто живет в Испании, знают, что вопрос захоронения здесь очень сложный и дорогостоящий… Пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Давайте вместе закроем этот счет и покажем, что солидарность наша не имеет границ, рас и возраста", - говорится в посте в одной из групп русскоязычного сообщества в Испании в Facebook

Как отмечается, цель – собрать пять тысяч евро, на которые выписан счет похоронного агентства. На настоящий момент удалось собрать более половины этой суммы.

В минувшее воскресенье в квартире в Матаро (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония) было найдено тело несовершеннолетней гражданки России. Мэр города Давид Боте заявил, что полиция расследует дело как убийство.

Ранее сообщалось, что приехавшие из России мать, ее 13-летняя (по другим данным, 14-летняя) дочь и 16-летний сын жили в городе Матаро. На прошлой неделе женщина уехала на несколько дней в Россию. Тело девочки обнаружили в квартире друзья семьи, которых мать попросила проверить детей, поскольку не могла с ними связаться.

Старший брат девочки объявлен в розыск по заявлению матери. Как пояснили в Высшем суде Каталонии, "розыск не имеет никакой криминальной составляющей" и "призван обеспечить его безопасность". Расследование дела засекречено.