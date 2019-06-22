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РИА Новости

Русскоязычные жители Испании собирают деньги на похороны погибшей девочки

00:31
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МАДРИД, 21 июн - РИА Новости. Русскоязычное сообщество Испании собирает деньги на оплату похорон погибшей в Испании несовершеннолетней гражданки России.
"На днях в одной русскоязычной семье произошла большая трагедия. Погибла юная девочка. Многие, кто живет в Испании, знают, что вопрос захоронения здесь очень сложный и дорогостоящий… Пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Давайте вместе закроем этот счет и покажем, что солидарность наша не имеет границ, рас и возраста", - говорится в посте в одной из групп русскоязычного сообщества в Испании в Facebook.
Как отмечается, цель – собрать пять тысяч евро, на которые выписан счет похоронного агентства. На настоящий момент удалось собрать более половины этой суммы.
В минувшее воскресенье в квартире в Матаро (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония) было найдено тело несовершеннолетней гражданки России. Мэр города Давид Боте заявил, что полиция расследует дело как убийство.
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Ранее сообщалось, что приехавшие из России мать, ее 13-летняя (по другим данным, 14-летняя) дочь и 16-летний сын жили в городе Матаро. На прошлой неделе женщина уехала на несколько дней в Россию. Тело девочки обнаружили в квартире друзья семьи, которых мать попросила проверить детей, поскольку не могла с ними связаться.
Старший брат девочки объявлен в розыск по заявлению матери. Как пояснили в Высшем суде Каталонии, "розыск не имеет никакой криминальной составляющей" и "призван обеспечить его безопасность". Расследование дела засекречено.
Как сообщают российские СМИ, женщину зовут Ольга Кавер. Кавер, мать пятерых детей (трое из них живут в России), является основателем Международного института репродукции человека PUER, офис которого расположен в Барселоне, и занимается лечением женщин от бесплодия психологическими методами.
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