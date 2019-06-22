Президент Грузии обсудила протесты с послами западных стран

ТБИЛИСИ, 22 июн – РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела встречу с представителями дипломатического корпуса, обсудив с ними события в Тбилиси, сообщает администрация главы государства.

По данным ведомства, во дворце президента присутствовали исполняющий обязанности посла США и руководитель представительства ЕС, послы Германии, Британии, Франции, Италии, Нидерландов, Польши, Болгарии, Эстонии и Литвы.

"На встрече президент заявила, что для стабилизации ситуации она готова сотрудничать со всеми политическими силами, у которых нет призывов к дестабилизации", - сообщает администрация президента.

"Исходя из созданной в регионе ситуации, Грузия является очагом стабильности. Следовательно, нетрудно догадаться, кому выгодны напряженное развитие событий и дестабилизация", - заявила Зурабишвили на встрече.

В четверг Саломе Зурабишвили назвала Россию "врагом" и заявила, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе в Грузии. Российский премьер Дмитрий Медведев сказал, что это крайне непрофессиональное заявление, и предположил, что Зурабишвили еще не вошла в курс дела или сознательно искажает ситуацию.