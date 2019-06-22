Кто и зачем раскачивает антироссийские настроения в Грузии

Акция "Грузии нужна дружба с Россией, а не с НАТО" в Тбилиси

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Визит российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия в Тбилиси спровоцировал массовые протесты. В столкновениях пострадали больше ста человек. Чем чреваты беспорядки, вспыхнувшие в разгар туристического сезона в Грузии, разбиралось РИА Новости.

Услышать оппозицию

"Мы собираемся на проспекте Руставели, где представим обществу наш план действий. То, что сделало правительство, — это абсолютно незаконный акт, направленный против народа. Сейчас важно выяснить, кто задержан, кто находится в больнице и в каком состоянии", — обратился лидер грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе к участникам протестов, продолжавшихся в Тбилиси уже второй день.

Демонстранты ответили на призыв оппозиционера овациями. Кто-то из толпы выкрикнул, что, пока власти не услышат протестующих, они никуда не разойдутся. Собравшиеся в унисон начали перечислять требования к правительству: "В отставку председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе! В отставку главу Министерства внутренних дел Георгия Гахри! В отставку руководителя Службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури!"

Пока митингующие сооружали новые баррикады, чтобы остановить движение автотранспорта в центре города, лидеры оппозиции объявили во всеуслышание еще об одном условии власти.

"Требуем отказаться от смешанной мажоритарно-пропорциональной системы выборов! Требуем демонтажа власти олигарха Бинзины Иванишвили!"

Проспект Руставели, где остается основная масса демонстрантов, огражден желтыми лентами. Городские службы пытаются навести там хоть какой-то порядок. Но протестующие их не пускают. Повсюду перевернуты мусорные баки, валяются резиновые пули, повреждены плитка и скамейки.

© Sputnik / Шота Нозадзе Перейти в фотобанк Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019 © Sputnik / Шота Нозадзе Перейти в фотобанк Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019

"Не так сели"

Антиправительственные демонстрации в Тбилиси вспыхнули внезапно. Началось все с того, что накануне в Грузию прибыла российская делегация для участия в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Работа делегатов проходила в здании парламента на проспекте Руставели. Организацией мероприятия и рассадкой участников занималась грузинская сторона.

Глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Ему первому дали слово, и он на русском языке начал благодарить организаторов за гостеприимство. Но его речь прервали ворвавшиеся в здание люди — грузинские парламентарии от прозападной фракции.

Пока внутри шли разбирательства, крики возмущения стали раздаваться и на улице. К парламенту подтянулись сторонники грузинской оппозиции, чтобы поддержать протест против российских делегатов. Начался штурм здания.

"Сакартвело (Грузия. — Прим. ред.)! Россия — оккупант!" — скандировали демонстранты и подожгли российский флаг.

Правоохранительные органы попытались оттеснить протестующих, но те сопротивлялись. В ход пошли водометы и резиновые пули. Постепенно потасовки с полицией переросли в ожесточенные столкновения, которые продолжались всю ночь. Наутро Минздрав Грузии сообщил, что в ночных беспорядках пострадали 14 демонстрантов и 38 полицейских. Лидеры оппозиции заявили, что ранения получили более сотни граждан.

© REUTERS / Irakli Gedenidze Мужчина, пострадавший во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси © REUTERS / Irakli Gedenidze Мужчина, пострадавший во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси

Православие и светскость сошлись в парламенте

По словам жителей Тбилиси, с которыми удалось пообщаться РИА Новости, сейчас обстановка в городе стабилизировалась. О том, что на проспекте Руставели остаются митингующие, многие не знают.

"Если бы я не следила за новостями в СМИ, то, возможно, и не узнала бы, что произошло в Тбилиси. Город продолжает жить привычной жизнью", — рассказала Елена Самойлова, несколько лет назад переехавшая в грузинскую столицу из Минска.

Собеседница агентства сказала, что утром ни в центре города, ни в его старой части, ни в спальных районах ничто не напоминало о ночных погромах.

"Туристы, как всегда, гуляют, посетители кафе пьют кофе и едят хинкали, собаки гуляют. Я работаю экскурсоводом, но ни одной экскурсии по городу еще не отменили. Антироссийских настроений, вдруг возникших за ночь, я не почувствовала. Грузины так же дружелюбны и гостеприимны ко всем русскоязычным туристам", — рассказала Елена.

Журналист и грузинский общественный деятельность Георгий Капанадзе (имя изменено по просьбе собеседника) подтвердил, что на следующий день после погромов ситуация в Тбилиси стабилизировалась. На вопрос РИА Новости, почему оппозиция так резко отреагировала на рассадку участников форума, грузинский журналист подчеркнул, что парламент — главнейший институт власти. "То, что правящая партия и правительство позволили россиянину сесть в кресло спикера, общество расценило как предательство национальных интересов", — высказал свое мнение Капанадзе.

Грузинский журналист не согласился с мнением многих СМИ, что в ночных протестах участвовали маргинальные оппозиционные группировки. "Мы не исключаем, что Гаврилову сами грузинские власти предложили сесть в президиум. Но если так, они должны взять на себя ответственность, а не обвинять протестующих", — сказал он.

На вопрос РИА Новости, зачем организаторы решили проводить мероприятие, связанное с правами верующих, в парламенте, Капаназде не нашел ответа.

"В этом главная загвоздка. Парламент — это важнейший светский институт, и при чем тут вопросы православия — мы сами пытаемся разобраться. Организаторы будто специально искали провокации", — негодует журналист.

Русофобия в тренде

Опрошенные РИА Новости российские и грузинские эксперты обратили внимание на то, что оппозиция, чьи сторонники в основном участвовали в ночных столкновениях в Тбилиси, с февраля призывает народ выйти на акции протеста. Но до вчерашних событий эти призывы не были напрямую связаны с Россией. Скорее, речь о внутриполитическом противостоянии.

Партия "Единое национальное движение" (ЕНД), состоящая из сторонников бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, после поражения на прошлогодних президентских выборах пытается взять реванш. Задача минимум — получить большинство на парламентских выборах в 2020 году. Но прежде противники нынешней власти стремятся изменить избирательное законодательство, чтобы выборы прошли не по партийным спискам, а по мажоритарным округам. Это позволит большему количеству депутатов-одномандатников занять места в парламенте и потеснить там правящую партию "Грузинская мечта".

Однако главная цель ЕНД — положить конец могуществу лидера партии и главного грузинского олигарха Иванишвили.

Ситуация с рассадкой российской делегации дала оппозиции беспроигрышный повод вывести народные массы на улицы. При этом на пользу ЕНД сыграло то, что буквально на прошлой неделе Москва снова выразила опасения по поводу членства Грузии в НАТО.

"Грузинские политики нашли себе комфортную нишу. Они регулярно выступают с антироссийскими заявлениями. Причем ненависть к России заменила им внешнюю политику. Можно не предлагать больше никаких идей, а рассказывать Западу о своей ненависти к Москве и получать на это неплохое финансирование. Произошедшие столкновения у парламента в Тбилиси — из той же серии", — говорит старший научных сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

Политолог обращает внимание, что, хотя внутри правящей "Грузинской мечты" антироссийские настроения поначалу не доминировали, сейчас партия стала пассивной и поддалась русофобии.

"Правящая элита почувствовала, что можно не предлагать никакую новую повестку, а просто плыть по течению антироссийской истерии и получать за это деньги. И власть, и оппозиция комфортно чувствуют себя в ненависти к Москве. Хотя активизировавшиеся экономические связи, туризм, российские денежные переводы говорят о том, что двум странам жизненно необходимо укреплять контакты", — подчеркивает Силаев.

© AP Photo / Czarek Sokolowski Михаил Саакашвили во время беседы с журналистами © AP Photo / Czarek Sokolowski Михаил Саакашвили во время беседы с журналистами

Грузинский политолог Арчил Сихарулидзе связывает события в стране не столько с антироссийскими настроениями, сколько с неспособностью властей выполнить многолетние обещания и сблизить страну с западными институтами.