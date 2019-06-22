Землю с тверских воинских захоронений разместят в комплексе храма ВС РФ

Строительство главного храма Вооруженных сил РФ во имя Воскресения Христова на территории парка "Патриот"

ТВЕРЬ, 22 июн – РИА Новости. Землю с воинских захоронений в Тверской области установят в историко-мемориальном комплексе строящегося в Парке "Патриот" под Москвой Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тверской области.

По его словам, в рамках прошедшего во всех муниципальных образованиях области регионального этапа Всероссийской военно-патриотической акции "Горсть Памяти" землю с воинских захоронений поместили в специальные контейнеры – "солдатские кисеты". В дальнейшем кисеты в гильзах артиллерийских снарядов установят в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации

Центральным местом акции "Горсть памяти" в Верхневолжье стал город воинской славы Ржев, где на мемориальном кладбище советских воинов в День памяти и скорби состоялась торжественная церемония захоронения останков погибших воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ.

"Здесь, у города Ржева, носящего теперь почетное звание Города воинской славы, более четырнадцати месяцев продолжались сражения, которые имели стратегическое значение для обороны Москвы и победы под Сталинградом. Прошло более семи с половиной десятилетий, но ржевская земля все еще хранит останки многих тысяч бойцов Красной Армии, которым не суждено было вернуться домой, обнять родных, вырастить детей. Каждый найденный герой, каждое восстановленное имя – это частица нашей памяти, это возможность для родных павшего воина поклониться дорогой могиле", - говорится в обращении губернатора области Игоря Рудени, направленном участникам акции.