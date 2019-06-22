Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-22T13:03Z
https://ria.ru/20190622/1555799383.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155567/87/1555678745_0:511:2732:2048_1036x0_80_0_0_b24ee72ac9144d5ba61143404ac25660.jpg
РИА Новости
Тверская область

Землю с тверских воинских захоронений разместят в комплексе храма ВС РФ

Вчера, 12:30
32
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство главного храма Вооруженных сил РФ во имя Воскресения Христова на территории парка "Патриот"
Строительство главного храма Вооруженных сил РФ во имя Воскресения Христова на территории парка Патриот
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ТВЕРЬ, 22 июн – РИА Новости. Землю с воинских захоронений в Тверской области установят в историко-мемориальном комплексе строящегося в Парке "Патриот" под Москвой Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тверской области.
По его словам, в рамках прошедшего во всех муниципальных образованиях области регионального этапа Всероссийской военно-патриотической акции "Горсть Памяти" землю с воинских захоронений поместили в специальные контейнеры – "солдатские кисеты". В дальнейшем кисеты в гильзах артиллерийских снарядов установят в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации
Центральным местом акции "Горсть памяти" в Верхневолжье стал город воинской славы Ржев, где на мемориальном кладбище советских воинов в День памяти и скорби состоялась торжественная церемония захоронения останков погибших воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУчастник военно-патриотической акции "Горсть Памяти" в День памяти и скорби в Ростове-на-Дону
Участник военно-патриотической акции Горсть Памяти в День памяти и скорби в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Участник военно-патриотической акции "Горсть Памяти" в День памяти и скорби в Ростове-на-Дону
"Здесь, у города Ржева, носящего теперь почетное звание Города воинской славы, более четырнадцати месяцев продолжались сражения, которые имели стратегическое значение для обороны Москвы и победы под Сталинградом. Прошло более семи с половиной десятилетий, но ржевская земля все еще хранит останки многих тысяч бойцов Красной Армии, которым не суждено было вернуться домой, обнять родных, вырастить детей. Каждый найденный герой, каждое восстановленное имя – это частица нашей памяти, это возможность для родных павшего воина поклониться дорогой могиле", - говорится в обращении губернатора области Игоря Рудени, направленном участникам акции.
Руденя: В Верхневолжье получателей выплаты ко Дню Победы станет больше
20 июня, 10:18
Руденя: в Верхневолжье получателей выплаты ко Дню Победы станет больше
Земле были преданы останки более 242 красноармейцев, обнаруженных в ходе Международной военно-исторической экспедиции "Ржев. Калининский фронт", которая прошла в четвёртый раз в Тверской области с 8 по 22 июня. В этом году поисковые работы проходили у деревень Полунино, Есемово, Зеленкино и других населенных пунктов.
000000
Обсудить 0
Тверская областьОбщество
Рекомендуем
Поисковики около Ржева подняли останки более 240 красноармейцев
РИА
Новости
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: мы никогда не забудем этот подвиг
Королева Великобритании Елизавета II и королеваа-консорт Нидерландов Максима прибывают на ежегодные королевские скачки в Аскоте
Живот принцессы и танец официантов: королевские скачки в Аскоте
Ударные вертолеты Ми-28Н Ночной охотник
ВКС получили два новейших вертолета Ми-28НМ
Лента
новостей
В Москве полиция проверяет ЧП с детьми на аттракционе в парке "Сокольники"
Таня Апаликова
В Иркутской области школьница осталась без выпускного: отмечать не с кем
Дети, изъятые из московской квартиры, находятся в медучреждении
Церемония захоронения останков солдат в деревне Логвино
В Новгородской и Тверской областях предали земле останки летчиков
Международный Фестиваль Усадьба Jazz
В Коломенском открылся фестиваль "Усадьба Jazz"
Жители Ленинграда 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о нападении фашистской Германии на Советский Союз
День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны
Город Аддис-Абеба, столица Эфиопии
В Эфиопии неизвестный выстрелил в начальника штаба армии, сообщили СМИ
В ДТП в Калмыкии погибли четыре человека
В Челябинске открыли памятник Защитнику Отечества
В Челябинске открыли памятник защитнику Отечества
Россияне смогут поменять билеты без потерь, чтобы вернуться из Грузии
Владимир Путин принимает участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. 22 июня 2019
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:34В Киеве завершился "Марш равенства"
11:18В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
11:09В Удмуртии задержали инвалида, подозреваемого в осквернении могил
10:59На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека
10:58Первый энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили на плановый ремонт
10:51В центре Киева националисты и радикалы перекрыли дорогу "Маршу равенства"
10:43Рогозин рассказал, сколько ракет "Ангара" будет производить "Полет"
10:40В Киеве несколько человек напали на участников "Марша равенства"
10:39Россия за сутки зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии
10:28Путин назвал Сабантуй неотъемлемой частью культурного кода
10:27Число жертв обрушения строящегося здания в Камбодже выросло до 18 человек
10:21ВКС получили два новейших вертолета Ми-28НМ
10:17ВСУ девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
10:11В ДТП в Калмыкии погибли четыре человека
10:10Турция готова принимать до трех миллионов круизных туристов в год
10:07При попытке переворота в Эфиопии убили главу штата Амхара и его советника
10:07Дочь Валерия Меладзе разводится с мужем-иностранцем
10:04WSJ: советники убеждали Трампа нанести точечные удары по Ирану
10:02На Украине задержали группу, готовившую провокации на "Марше равенства"
Лента новостейМолния