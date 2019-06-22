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РИА Новости

"Спаси США — девальвируй доллар!": новые идеи американской перестройки

08:00
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© AP Photo / LM Otero, FileДоллары
Доллары
© AP Photo / LM Otero, File
Иван Данилов
Иван Данилов
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Призрак бродит по американскому инфополю, призрак перестройки. Ибо только так можно объяснить повальное увлечение идеей необходимости радикальных реформ основополагающих принципов американской экономики и политики. Причем этим повальным увлечением страдают все стороны внутриамериканского политического конфликта, то есть и сторонники Трампа, и сторонники Демократической партии.
Более того, судя по последним информационным вбросам в самых авторитетных американских СМИ, обе стороны даже предлагают похожие радикальные решения, и вся разница между ними зачастую сводится к разнице в цвете и шуршании той идеологической упаковки, в которую их заворачивают лихие медийные пропагандисты. Эту похожесть замечают не только за рубежом, но и в самих США. И вот уже The New York Times — главное политическое издание страны — пишет о том, что предложения по спасению американской экономики, которые выдвигает президент Дональд Трамп и одна из его главных оппоненток из Демократической партии, кандидатка в президенты США сенатор Элизабет Уоррен, поразительным образом совпадают. Так как The New York Times — издание с откровенно левой идеологической начинкой, то идеологическая упаковка для этого совпадения подобрана таким образом, чтобы в радикальных мерах, которые по-своему продвигают президент Трамп и его оппоненты, читатели увидели борьбу за социальную справедливость. Это логичный заход, ибо только так можно "продать" (а если называть вещи своими именами, то "всучить") избирателям идею необходимости радикальной девальвации американской валюты.

"(Сенатор. — Прим. ред.) Уоррен и Дональд Трамп согласны, по крайней мере, в одном: американские валютные проблемы наносят ущерб американским рабочим", — констатирует на страницах The New York Times старший экономист влиятельного (и связанного с Демократической партией) "мозгового центра" Economic Policy Institute Policy Center, Роберт Скотт (Robert E. Scott).

Так называемые валютные проблемы — это такой элегантный эвфемизм, придуманный для грубой реальности. Она заключается в том, что обе противоборствующие вашингтонские политические силы считают, что американский доллар — слишком дорогой, и для всеобщего (американского) благоденствия его надо бы срочно опустить. Мистер Скотт пытается сразу же успокоить читателя и сообщает: "Новая идея о том, что Соединенные Штаты могут достичь большего внутреннего благосостояния путем переоценки доллара, звучит неясно и немного рискованно. Кто хотел бы вмешиваться в функционирование нашей валюты? Но реальность такова, что Китай и около 20 других стран уже делают это".
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А дальше на страницах главного печатного издания США приводится просто эталонный пересказ теории всемирного заговора против американских рабочих, в которой участвуют Китай и другие 20 стран — "валютных манипуляторов". Тут необходимо сделать важное уточнение: в списке потенциальных стран-манипуляторов (на который ссылается автор The New York Times), составляемом Министерством финансов США, помимо Китая также фигурирует Россия, и уже несколько раз в американских СМИ, таких как агентство Bloomberg, были "вбросы" от высокопоставленных чиновников, которые угрожали присвоить России официальный статус "валютного манипулятора", что открывает возможности последующего введения санкций против нашей страны.
Суть того самого "заговора", в который вместе верят (что удивительно) "несистемный республиканец" Трамп и ярая системная демократка Уоррен (а также примкнувший к ней автор The New York Times): "Манипуляции с валютными курсами со стороны иностранных правительств сделали американский экспорт более дорогим во всем мире. И это сделало продукты, произведенные в Китае и других странах, более дешевыми (по сравнению с американскими. — Прим. ред.). Это основная причина того, что торговый дефицит Америки резко возрос за последние 20 лет, уничтожив почти пять миллионов рабочих мест на производстве, примерно 90 тысяч фабрик и средства к существованию тысяч фермеров страны. Уолл-стрит не возражал против повышения курса доллара. Это привело к потоку дешевого импорта и огромной прибыли для компаний, которые его продают, особенно Walmart, Amazon, Nike и Apple. Это также привело к снижению заработной платы для 80 миллионов американских рабочих, конкурирующих со странами, чья рабочая сила была удешевлена этими недооцененными валютами".
Ведущему экономисту Economic Policy Institute кажется (или он делает вид), что решение напрашивается само собой: "опустить доллар", и он даже упоминает конкретную цифру девальвации доллара по отношению ко всем остальным валютам "стран-манипуляторов": 27 процентов, но такая девальвация сработает только в том случае, если правительства других стран не предпримут ответных мер и не начнут так называемую валютную войну — что потребует от США новых и новых мер по девальвации доллара.
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В качестве дополнительных или альтернативных мер также предлагаются санкции в виде тарифов и попытки принудить главных торговых партнеров США к подписанию новой версии соглашения Plaza Accord, с помощью которого администрация Рейгана решила аналогичную задачу в конце 80-х годов прошлого века. Проблема в том, что Трамп — не Рейган (хотя и хочет быть на него похожим), а Китай, Евросоюз (включая Германию) и Япония явно не хотят повторения ситуации 40-летней давности, когда администрация Рейгана спасла американскую экономику за счет кризисов во всем остальном мире.
Легко заметить, что дискуссии о необходимости резко девальвировать доллар, хотя бы на 27 процентов для начала, выглядят довольно странно с точки зрения реального стимулирования американской реиндустриализации — ибо только наивность на грани глупости может позволить поверить в то, что после "выравнивания" курса доллара производства, вывезенные за пределы США, вдруг сами вернутся в Америку, особенно если учитывать, что покупательная способность американских потребителей получит довольно чувствительный "валютный" удар.
По большому счету, девальвация (а также сопутствующая или последующая инфляция) выгодны совсем не американским рабочим, о которых якобы пекутся Трамп, Уоррен и авторы The New York Times, а американскому бизнесу и государству. Давайте посмотрим на ситуацию со стороны, то есть глазами компетентных, но неангажированных наблюдателей из японского делового агенства Никкей: "Растущий долг бизнеса США уже на историческом уровне представляет потенциально огромный риск для глобальной финансовой системы и мировой экономики, вызывая обеспокоенность среди участников рынка и политиков. Эксперты становятся все более обеспокоенными как качеством, так и количеством долга в корпоративном секторе США, так как увеличивается объем кредитов заемщикам с более низким кредитным рейтингом и уже высоким уровнем долга".
В современных реалиях из таких долгов (корпоративных плюс государственных) можно выйти только тремя способами: через взрывной экономический рост (это где-то в области ненаучной фантастики), через массовые дефолты (возможно, но очень болезненно, особенно для экономической элиты) и через девальвацию валюты, в которой набраны долги (возможно, чуть менее неприятно, можно представить это избирателю как заботу о социальной справедливости).
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Итого: неумолимая экономическая логика и политический расчет указывают на то, что звезды складываются в пользу девальвации, хотя шансы на другие сценарии еще есть.
Судя по тому, что тезис "опустить доллар, и у американцев все будет хорошо" продвигается открыто через мейнстримные левые СМИ, а Дональд Трамп публично давит на руководство Федрезерва с требованием опустить процентную ставку (что тоже снижает курс доллара), идея, что называется, витает в воздухе. Правда, у такого подхода будет важный побочный эффект: вряд ли доллар сможет сохранить столь нужный США статус мировой валюты.
Но вполне может быть, что у Дональда Трампа есть по этому поводу свое мнение, и Белый дом попробует заставить (да хоть силой) весь мир и дальше использовать зеленую бумагу даже после резкого падения ее ценности. Для всего мира будет намного лучше, если у него ничего не получится.
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