"Спаси США — девальвируй доллар!": новые идеи американской перестройки

Более того, судя по последним информационным вбросам в самых авторитетных американских СМИ, обе стороны даже предлагают похожие радикальные решения, и вся разница между ними зачастую сводится к разнице в цвете и шуршании той идеологической упаковки, в которую их заворачивают лихие медийные пропагандисты. Эту похожесть замечают не только за рубежом, но и в самих США. И вот уже The New York Times — главное политическое издание страны — пишет о том, что предложения по спасению американской экономики, которые выдвигает президент Дональд Трамп и одна из его главных оппоненток из Демократической партии, кандидатка в президенты США сенатор Элизабет Уоррен, поразительным образом совпадают. Так как The New York Times — издание с откровенно левой идеологической начинкой, то идеологическая упаковка для этого совпадения подобрана таким образом, чтобы в радикальных мерах, которые по-своему продвигают президент Трамп и его оппоненты, читатели увидели борьбу за социальную справедливость. Это логичный заход, ибо только так можно "продать" (а если называть вещи своими именами, то "всучить") избирателям идею необходимости радикальной девальвации американской валюты.