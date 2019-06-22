Al Jazeera: Россия коварно поднимает украинцам цену на рыбу

Так случилось, что с начала войны в Донбассе Мариуполь привлекал особое внимание западных аналитиков и журналистов. "Путин и мариупольский тест" — так звучали заголовки программных статей ведущих кремленологов в американской прессе . Многие из них пять лет назад, когда неонацистские боевики "Азова" захватили безоружный город, начали рассказывать о том, что из этого города нужно сделать не просто "антироссийский бастион", а настоящую "историю успеха", с тем, чтобы он служил наглядным примером для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Особыми "успехами" Мариуполь не может похвастаться и по сей день. Но интерес иностранной прессы к этому городу не ослабевает. По сообщению Мариупольского морского порта, только за последнее время их посетили представители и "Голоса Америки", и французской Libération, и Al Jazeera, а посольство США устроило туда особые пресс-туры для журналистов Грузии, Венгрии и даже Черногории . Да-да, мы не оговорились, посольство США, а не Украины.

Правда, судя по итоговому продукту визитеров, пишут и рассказывают они потом не столько об "успехах", сколько о жутких страданиях города под гнетом "агрессии" (само собой, российской). Особо показательна статья "Украинский Мариуполь застрял между войной и российской блокадой" , опубликованная на сайте Al Jazeera по итогам поездки их корреспондента.

Статья — о "морской блокаде", которую коварная Россия якобы организовала в прошлом году. Автор (обитающий в Москве Мансур Мировалев) излагает историю мариупольских работяг, потерявших работу из-за этой страшной блокады. И цены в Мариуполе, оказывается, выросли из-за того, что местных рыбаков лишили возможности ловить рыбу в российской части Азовского моря. Что, кстати, откровенная ложь: у украинских рыбаков беспрепятственный доступ к водам Азова. Каждый год Россия и Украина согласовывают квоты на вылов рыбы в этом море, не стал исключением и этот. Причем даже украинские официальные лица признают, что их рыбаки получили солидные преимущества. Например, украинцы имеют право выловить в этом году до девяти тысяч тонн бычков, а российские — лишь шесть тысяч . Но, сами понимаете, журналисту Al Jazeera в такие подробности лучше не вникать.

Основная концепция сводится к простой мысли: фантомная "морская блокада" со стороны России и есть причина всех бед города, который именно поэтому так и не стал "историей успеха". Во всей статье, разумеется, ни слова об экономической блокаде Донбасса со стороны Украины, и взывавшей на самом деле у мариупольских предприятий серьезные проблемы. Именно это отрезало металлургических гигантов города от донецкого угля, что и привело к падению производства, и, соответственно, грузооборота портов Мариуполя, а также соседнего Бердянска. Но Мировалев умудрился не заметить этой очевидной причины кризиса.

Кстати, Москву в проблемах Мариуполя обвинил на днях и известный кремленолог Джон Хербст из Atlantic Council. Имеется в виду та самая речь, в которой он сообщил, что обнаружил в Донбассе 2500 российских офицеров (даром что не заезжал на территорию, неподконтрольную украинской власти). Но этот шедевр процитировали почти все, а вот еще на одно его ложное утверждение как-то не обратили внимание. Он, как и автор Al Jazeera, сообщил сенаторам, что якобы после действий России в прошлом году отгрузка украинских портов на Азове упала на 50 процентов . За это Хербст призвал усилить санкции против России и увеличить поставки американского оружия на Украину.

При этом и Мировалеву, и Хербсту, и любому заинтересованному лицу опять-таки достаточно было бы просто обратиться к официальным данным самой Украины, чтобы убедиться в недостоверности этих сведений. Действительно, грузооборот украинских портов на Азовском море (в первую очередь Мариуполя) резко упал за последние пять лет — с 15,5 миллиона тонн в 2013 году до 5,9 миллиона в прошлом.

Но началось-то все не в прошлом году, а в 2014-м, вместе с войной, что вполне объяснимо, учитывая остановку многих шахт в зоне боевых действий. И самое резкое обрушение показателей произошло именно после того, как киевские власти отрезали ДНР от остальной Украины, блокируя прямые поставки сырья. Результат — падение грузооборота Мариупольского порта до 6,5 миллиона тонн в 2017 году, то есть после введения экономической блокады Донбасса. На этом фоне прошлогоднее снижение до 5,9 миллиона тонн выглядит ничтожным . В текущем году это движение вниз продолжилось, но опять-таки не столь стремительно, как раньше, — видимо, падать уже особенно и некуда.

Ну ладно, авторам скандальных антироссийских заявлений, допустим, лень раздобывать данные, доступные любому. Однако ведь сам глава Генштаба Украины генерал Р. Хомчак подтвердил недавно, что через Керченский пролив, как и раньше, спокойно проходят торговые суда — и украинские, и других стран. Но это, как видим, не мешает врать зарубежным СМИ о российской агрессии своим читателям и даже сенаторам прямо в лицо. Поскольку цель оправдывает любые средства.

Именно ради этой цели (по поводу и без обвинять Россию во всех мировых проблемах) помянул Мариуполь и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Причем сделал это с особым цинизмом. Отмечая пятилетие со дня захвата порта "Азовом", американец написал, что с тех пор город является мирным. "Урок для Донбасса: когда российские войска уходят, начинается мир", — заключил Волкер