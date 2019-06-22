"Тупеют от учебы". Где живут самые несчастные школьники

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Софья Мельничук. В умении подготовиться к экзаменам китайские школьники дадут фору сверстникам из любой другой страны. Этот навык нарабатывался на протяжении столетий. Когда-то экзамен был единственным способом выбиться в люди и изменить социальный статус. Но вместе с высокими баллами ребенок получает нервный срыв, узкий кругозор и неумение выживать без родительской помощи. Для этого даже есть специальный термин — "отупеть от обучения" (学傻了). И пока весь мир гонится за результатами китайских учеников, сами они не уверены в том, что игра стоит свеч.

Кому в старших классах жить хорошо

Для большинства российских выпускников и их родителей ЕГЭ — колоссальный стресс. Подготовка начинается за несколько лет до экзамена: репетиторы, консультации в школе, кипы пробных заданий и наставления от родителей и учителей. Ежегодно в мае-июне в российских СМИ появляются сообщения о возникших из-за переживаний проблемах со здоровьем, нервных срывах у детей.

Американским школьникам вроде бы полегче. С переходом в старшие классы большинство школьных предметов им предлагают осваивать на выбор. По окончании учебного года проводится школьный экзамен. Общегосударственного, единого для всех теста в США нет. Есть отдельные — их, в зависимости от выбранного университета и специальности, ученики сдают за плату.

Один из самых распространенных экзаменов для поступления в колледж — SAT — как правило, проводится за год до выпуска, в 11-м классе, и состоит из трех частей: чтение, письмо и математика. При этом многих школьников с поступлением в колледж не торопят. В США распространена практика gap-year, когда некоторое время по окончании средней школы ребенок работает, путешествует и определяется с будущей профессией. Куда меньше и американских, и российских школьников везет китайским ученикам.

© AFP 2019 Ученица средней школы пишет экзаменационную работу в Китае © AFP 2019 Ученица средней школы пишет экзаменационную работу в Китае

Китайский студент, который "сделает лучше"

КНР — мировой лидер Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся, более известной как PISA. Тестирование 15-летних школьников показывает, что по чтению, математике, естественным наукам и компьютерной грамотности Китай превосходит и Россию, и США.

Совсем недавно китайское общество было далеко даже от всеобщей грамотности, а спустя несколько десятилетий обогнало по уровню среднего образования развитые страны. Это притом что реформа системы образования на западный манер началась в 1978 году и "раскачивалась" еще примерно десять лет. К тому же преобразования китайские власти начинали на руинах этой системы после потерянного десятилетия "культурной революции".

Мем “что бы ты ни делал, найдется китайский студент, который делает это лучше тебя” уже стал частью поп-культуры американских университетов. Усидчивость учеников из КНР, их способность зазубривать большие объемы информации и отточенный до совершенства навык сдавать экзамены вызывают зависть и восхищение.

Однако не все так идеалистично. Восхищенных западных педагогов пытаются отрезвить сами китайцы, ведь они точно знают, что стоит за успехом. Профессор Чжао Юн — специалист по проблемам организации образования и педагог, проработавший в западных университетах более 25 лет, он хорошо знаком как с китайской, так и с американской системами школьного и высшего образования. В своей книге “Кто боится большого злого дракона? Почему в Китае лучшая (и худшая) система образования в мире” он рассказывает о цене высоких баллов и обучаемости китайцев.

Чжао Юн уверен: бояться большого дракона не стоит, ведь за высокими оценками далеко не всегда стоят реальные глубокие знания и понимание предмета, и уж тем более это вряд ли приведет к тому, что Китай будет конкурировать с западными странами в сфере технологий.

Дело в том, что китайцы на протяжении тысячелетий упражнялись в сдаче экзаменов. Вплоть до 1905 года в стране на протяжении 1300 лет действовала система экзаменов кэцзюй. Кэцзюй был единственным способом для любого подданного попасть в государственный бюрократический аппарат и стать частью конфуцианской системы управления страной. И сейчас решение ребенка поступить в военную академию, а не в университет, будет встречено родственниками и знакомыми с некоторым недоумением, ведь, как завещал Конфуций, "хорошее железо не идет на гвозди, хорошие люди не идут в солдаты".

© AFP 2019 / STR Студенты сдают вступительный экзамен в колледж в северной китайской провинции Хэбэй © AFP 2019 / STR Студенты сдают вступительный экзамен в колледж в северной китайской провинции Хэбэй

Мама будет рядом

Для родителей юных китайцев переезд вслед за своим чадом в другой город ради поступления в вуз — обычное дело. Папа или мама готовы оставить работу, супруга, друзей ради помощи своему ребенку. Однако меняют привычный уклад они зачастую вовсе не ради моральной и финансовой поддержки, точнее не только поэтому. За подготовкой к экзаменам подростки часто не успевают научиться делать элементарные домашние дела, например стирать носки или покупать продукты.

Переезжают вместе с детьми и в спецшколы-интернаты, где детей готовят к поступлению в лучшие вузы или к пересдачам после неудачи на тесте. Вокруг школ образуются целые городки, вся инфраструктура которых направлена на организацию учебного процесса. Тут нет развлекательных заведений, только апартаменты для родителей, библиотеки, канцелярские магазины и общежития. Если в родном городе ребенок может хотя бы купить мороженое и задержаться по пути из школы домой, то в интернатах школьники не видят вокруг ничего, кроме книг и учителей.

Внутришкольный выпускной экзамен и единый государственный экзамен гаокао — одно из важнейших событий в жизни китайских учеников и их родителей. Подготовка занимает все время старшеклассника. Если до этого ребенок еще посещал спортивные секции, репетиторов по музыке или рисованию, имел свободное время, то в последние три года перед экзаменами обо всех своих хобби он вынужден забыть.

© AFP 2019 Старшеклассники на экзамене в Китае © AFP 2019 Старшеклассники на экзамене в Китае

Убийственный распорядок

"Моя соседка-одиннадцатиклассница выходит из дома примерно в 6 утра, пока я еще собираюсь на работу, а возвращается в 10 вечера, иногда позже. Звук хлопающей двери в коридоре для меня уже стал будильником, я по нему ориентируюсь во времени", — шутит жительница Харбина по фамилии Ло. Сама она работает в университете, а школу закончила чуть менее десяти лет назад. "Я не знаю, как вообще пережила то время", — говорит она, добавляя, что сейчас к ученикам предъявляют еще более высокие требования. В свое время Ло вставала в пять утра, умывалась, повторяла уроки, шла в школу, где проводила весь день.

“Возвращалась я поздно вечером, ела и снова садилась за уроки. Даже мылась я, кажется, раз в неделю, времени просто не было”, — вспоминает она. “Маме, конечно, жалко меня было. Она с пониманием относилась к моим периодическим психозам. Но родители ничего поделать не могут, не учишься — не попадешь в университет”, — говорит Ло. Иногда она слышит, как за стенкой соседка кричит, что ей надоела учеба и она уже не может видеть книжки. Родительских голосов не слышно: дают дочери выпустить пар перед тем, как сесть за домашнюю работу.

Согласно установке Министерства образования КНР, у школьников в неделю должно быть два выходных дня. Однако большинство китайских учебных заведений не оставляют своим ученикам достаточно времени для отдыха. Школьный распорядок предусматривает утреннее и вечернее повторение и самостоятельное обучение. Ученик приходит в класс как минимум за час до начала занятий, а вечером после окончания всех уроков задерживается еще по меньшей мере на два часа. Некоторые школы обязывают оставаться в школе до 9-10 часов вечера.

В субботу дополнительные занятия длятся полдня или весь день, а в воскресенье наконец-то можно отдохнуть. Однако некоторые образовательные учреждения в погоне за высокими показателями на экзаменах заставляют детей учиться и в этот день. Да еще и за отдельную плату.