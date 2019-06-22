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РИА Новости
Культура

Деми Мур сыграет в сериале "О дивный новый мир" по роману Олдоса Хаксли

06:35
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© AP Photo / Invision/Chris PizzelloАктриса Деми Мур. 2013 год
Актриса Деми Мур. 2013 год
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Американская актриса Деми Мур сыграет в сериале "О дивный новый мир" (Brave New World) по одноименному роману английского писателя Олдоса Хаксли, сообщает Variety.
Актриса исполнит роль Линды - смелой и трудолюбивой матери главного героя Джона (Олден Эренрайк).
Действие сериала-антиутопии разворачивается в Лондоне будущего, в котором люди достигли мира и стабильности, запретив моногамию, неприкосновенность частной жизни, деньги, семью и изучение истории.
Проект станет ремейком культового фильма 1998 года, который сняли Лесли Либмен и Ларри Уильямс. Выход сериала запланировал на февраль 2020 года.
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