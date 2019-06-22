Эксперты рассказали, где этим летом посмотреть "другую" Финляндию

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Города Архипелага Финляндия и Аландские острова этим летом могут стать хорошей альтернативой отдыху в жарких странах, Города Архипелага Финляндия и Аландские острова этим летом могут стать хорошей альтернативой отдыху в жарких странах, сообщает АТОР.

Эксперты предлагают отправиться в путешествие по малоизвестным уголкам страны, с которыми россияне мало знакомы.

Открывать "другую" Финляндию лучше всего в путешествиях по туристическим местам Архипелага Финляндии – деревушке Фискарс, городкам - Ханко, Расеборг, Турку. Добраться до них можно из Хельсинки на автобусе или машине за 1-2 часа. Эти курортные зоны подходят для любителей тихого и размеренного отдыха – здесь много пляжей, архитектурных и природных памятников, разнообразная кухня.

Во время отдыха в одном из провинциальных городков, можно отправиться в путешествие на круизном пароме по островам самого большого в мире Архипелага Финляндии.

Также для тех, кто хочет увидеть Финляндию с другой стороны, эксперты рекомендуют посетить Аландские острова. Они расположены между Финляндией и Швецией. Столица провинции - Мариехамн ("гавань Марии") – третий по величине порт в стране.

Добраться до островов можно на пароме из Хельсинки или Турку. Из финской столицы корабль идет около 10 часов, цена билета – от 60 евро в оба конца, время пути из Турку до Мариехамна - 5,5 часов, тариф – от 16 евро в одну сторону.