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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, где этим летом посмотреть "другую" Финляндию

Вчера, 20:03
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© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкРуины древней крепости Бомарсунд на Аландских островах
Руины древней крепости Бомарсунд на Аландских островах
© РИА Новости / Александр Лыскин
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Города Архипелага Финляндия и Аландские острова этим летом могут стать хорошей альтернативой отдыху в жарких странах, сообщает АТОР.
Эксперты предлагают отправиться в путешествие по малоизвестным уголкам страны, с которыми россияне мало знакомы.
Открывать "другую" Финляндию лучше всего в путешествиях по туристическим местам Архипелага Финляндии – деревушке Фискарс, городкам - Ханко, Расеборг, Турку. Добраться до них можно из Хельсинки на автобусе или машине за 1-2 часа. Эти курортные зоны подходят для любителей тихого и размеренного отдыха – здесь много пляжей, архитектурных и природных памятников, разнообразная кухня.
Во время отдыха в одном из провинциальных городков, можно отправиться в путешествие на круизном пароме по островам самого большого в мире Архипелага Финляндии.
Также для тех, кто хочет увидеть Финляндию с другой стороны, эксперты рекомендуют посетить Аландские острова. Они расположены между Финляндией и Швецией. Столица провинции - Мариехамн ("гавань Марии") – третий по величине порт в стране.
Добраться до островов можно на пароме из Хельсинки или Турку. Из финской столицы корабль идет около 10 часов, цена билета – от 60 евро в оба конца, время пути из Турку до Мариехамна - 5,5 часов, тариф – от 16 евро в одну сторону.
В городках Архипелага Финляндии много отелей категории три "звезды", стоимость ночи - от трех до шести тысяч рублей на двоих. На Аландских островах, помимо отелей, есть возможность поселиться в кемпинге.
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