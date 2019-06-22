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РИА Новости
Туризм

Жители Пальма-де-Мальорки попросили власти ограничить число туристов

Вчера, 12:39
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© Fotolia / vulcanusПальма-де-Майорка
Пальма-де-Майорка
© Fotolia / vulcanus
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Испании жители Пальма-де-Мальорки и местные общественные организации попросили городские власти ограничить количество круизных лайнеров и число туристов, которые могут находиться в их городе одновременно, сообщает "ЕвроПульс".
Активисты предлагают разрешить заходить в порт города только одному круизному судну в день, а число туристов просят сократить до четырех тысяч (большие лайнеры могут привозить до 3-3,5 тысяч пассажиров за раз).
Согласно исследованию Европейской федерации по вопросам транспорта и охраны окружающей среды, Пальма-де-Мальорка занимает второе место среди европейских портовых городов по уровню загрязнения воздуха после Барселоны. В основном это "вина" лайнеров и прогулочных катеров.
Водный транспорт выбрасывает в атмосферу опасные для здоровья человека газы и микрочастицы пыли, пишет издание.
Активисты оформили петицию, которая за несколько дней собрала больше восьми тысяч подписей. Если ее поддержат десять тысяч человек, обращение будут рассматривать в городском совете.
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