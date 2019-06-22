Жители Пальма-де-Мальорки попросили власти ограничить число туристов

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Испании жители Пальма-де-Мальорки и местные общественные организации попросили городские власти ограничить количество круизных лайнеров и число туристов, которые могут находиться в их городе одновременно, В Испании жители Пальма-де-Мальорки и местные общественные организации попросили городские власти ограничить количество круизных лайнеров и число туристов, которые могут находиться в их городе одновременно, сообщает "ЕвроПульс".

Активисты предлагают разрешить заходить в порт города только одному круизному судну в день, а число туристов просят сократить до четырех тысяч (большие лайнеры могут привозить до 3-3,5 тысяч пассажиров за раз).

Согласно исследованию Европейской федерации по вопросам транспорта и охраны окружающей среды, Пальма-де-Мальорка занимает второе место среди европейских портовых городов по уровню загрязнения воздуха после Барселоны. В основном это "вина" лайнеров и прогулочных катеров.

Водный транспорт выбрасывает в атмосферу опасные для здоровья человека газы и микрочастицы пыли, пишет издание.