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РИА Новости
Туризм

Эксперты выяснили, нужны ли электронные билеты в междугородних автобусах

Вчера, 16:29
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкНа Центральном автовокзале междугородних и пригородных маршрутов, Москва
На Центральном автовокзале междугородних и пригородных маршрутов, Москва
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более половины российских туристов (57%) признались, что им очень не хватает возможности покупать электронные билеты на автобус, сообщает Туту.ру.
Сервис путешествий опросил 2 200 пользователей и выяснил, нужна ли им электронная регистрация на междугородние автобусные рейсы. Это нововведение позволило бы показать контролеру билет на экране смартфона или сесть в автобус, предъявив лишь паспорт.
Более половины опрошенных ждут, когда появится возможность покупки билетов на автобус онлайн. Лишь 8% респондентов отнеслись к инициативе отрицательно. Им удобнее распечатывать билет. Еще 9% ответили, что не думали об этом, а 26% признались, что не ездят на междугородних автобусах.
Сейчас далеко не во все автобусы можно сесть без предъявления распечатанного билета. И не все перевозчики и автовокзалы готовы работать по новой схеме.
Международный аэропорт Симферополь
3 июня, 13:05
Первые пассажиры улетели из Симферополя по электронным посадочным талонам
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