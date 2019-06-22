Эксперты выяснили, нужны ли электронные билеты в междугородних автобусах

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более половины российских туристов (57%) признались, что им очень не хватает возможности покупать электронные билеты на автобус, сообщает Туту.ру.

Сервис путешествий опросил 2 200 пользователей и выяснил, нужна ли им электронная регистрация на междугородние автобусные рейсы. Это нововведение позволило бы показать контролеру билет на экране смартфона или сесть в автобус, предъявив лишь паспорт.

Более половины опрошенных ждут, когда появится возможность покупки билетов на автобус онлайн. Лишь 8% респондентов отнеслись к инициативе отрицательно. Им удобнее распечатывать билет. Еще 9% ответили, что не думали об этом, а 26% признались, что не ездят на междугородних автобусах.