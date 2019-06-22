"Женщина с тысячью лиц": Мерил Стрип отмечает юбилей

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Светлана Вовк. Рекордсменка по номинациям на премию "Золотой глобус", трижды лауреат "Оскара", актриса, которой восхищаются коллеги, а режиссеры почитают за великую удачу заполучить ее к себе в картину, — Мерил Стрип сегодня отмечает 70-летие. Несколько фактов из биографии голливудской звезды, которую мы все так любим, — в материале РИА Новости.

У Мерил Стрип нет проходных ролей, потому что она не позволяет себе халтурить даже в эпизодах. Казалось бы, когда одно твое имя гарантированно привлекает внимание к фильму, можно и расслабиться. Но нет. Актриса училась говорить с разными акцентами ("Мосты округа Мэдисон" — с итальянским, "Выбор Софи" — с польским, "Железная леди" — с британским), по шесть часов в день играла на скрипке перед съемками в картине "Музыка сердца", а после того как чуть не утонула на съемках триллера "Дикая река", без промедления вернулась к прерванной работе.

© DreamWorks Pictures (2004) Кадр из фильма "Лемони Сникет: 33 несчастья" © DreamWorks Pictures (2004) Кадр из фильма "Лемони Сникет: 33 несчастья"

Мерил Стрип — противница диет, гламура и роскоши. Хотя ради роли в фильме "Дьявол носит Prada" ей пришлось скинуть около восьми килограммов, облачиться в одежду самых известных дизайнеров и даже надеть парик. Актриса называет звездные вечеринки "пустой тратой времени" и миллионные гонорары предпочитает тратить не на бесконечное пополнение гардероба, а на благотворительность.

© Walt Disney Pictures/Lucamar Productions (2014) Кадр из фильма "В лес" 1 из 5 Кадр из фильма "В лес" © Walt Disney Pictures/Lucamar Productions (2014) © Internationale Filmproduktion Richter (2008) Кадр из фильма "Мамма Миа!" 2 из 5 Кадр из фильма "Мамма Миа!" © Internationale Filmproduktion Richter (2008) © Universal Pictures (1992) Кадр из фильма "Смерть ей к лицу" 3 из 5 Кадр из фильма "Смерть ей к лицу" © Universal Pictures (1992) © Columbia Pictures Дастин Хоффман и Мерил Стрип в фильме "Крамер против Крамера" (Kramer vs. Kramer), 1979 4 из 5 Дастин Хоффман и Мерил Стрип в фильме "Крамер против Крамера" (Kramer vs. Kramer), 1979 © Columbia Pictures © Paramount Pictures (1984) Роберт де Ниро и Мерил Стрип в фильме "Влюбленные" 5 из 5 Роберт де Ниро и Мерил Стрип в фильме "Влюбленные" © Paramount Pictures (1984) 1 из 5 Кадр из фильма "В лес" © Walt Disney Pictures/Lucamar Productions (2014) 2 из 5 Кадр из фильма "Мамма Миа!" © Internationale Filmproduktion Richter (2008) 3 из 5 Кадр из фильма "Смерть ей к лицу" © Universal Pictures (1992) 4 из 5 Дастин Хоффман и Мерил Стрип в фильме "Крамер против Крамера" (Kramer vs. Kramer), 1979 © Columbia Pictures 5 из 5 Роберт де Ниро и Мерил Стрип в фильме "Влюбленные" © Paramount Pictures (1984)

Она говорит, что похожа на Шона Пенна. К своей внешности явно относится с иронией. Когда-то давно Мерил Стрип пришлось выслушать нелестный отзыв о себе от продюсера фильма "Кинг-Конг". Он сказал по-итальянски, думая, что актриса ничего не понимает: "Зачем ты прислал мне эту свинью? Эта женщина уродлива". А Стрип ответила на хорошем итальянском, что ей жаль его разочаровывать. Мерил Стрип убеждена, что пластические операции и ботокс — не лучший выбор для актрисы, ведь лицо — это рабочий инструмент. Она считает, что ее красота на экране зависит от освещения во время съемок.

© AP Photo / Pier Paolo Cito Актриса Мерил Стрип с супругом Доном Гаммером во время посещения Капитолия в Риме © AP Photo / Pier Paolo Cito Актриса Мерил Стрип с супругом Доном Гаммером во время посещения Капитолия в Риме

Мерил Стрип — одна из тех редких женщин, которые сумели совместить блестящую творческую карьеру и крепкую семью. Актриса почти 40 лет замужем за одним мужчиной, у них три дочери и сын. При этом ее муж — тоже творческий человек, американский скульптор Дон Гаммер. Со свойственным ей юмором Стрип раскрывает секрет семейного счастья: "Добрая воля, некоторая гибкость и умение иногда заткнуться". Во многих интервью она говорила, что работа для нее только хобби, а главным в жизни всегда была семья.

© AFP 2019 / Saul Loeb Актриса Мерил Стрип обращается к делегатам во время общенационального съезда Демократической партии в Филадельфии © AFP 2019 / Saul Loeb Актриса Мерил Стрип обращается к делегатам во время общенационального съезда Демократической партии в Филадельфии