"Женщина с тысячью лиц": Мерил Стрип отмечает юбилей

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Светлана Вовк. Рекордсменка по номинациям на премию "Золотой глобус", трижды лауреат "Оскара", актриса, которой восхищаются коллеги, а режиссеры почитают за великую удачу заполучить ее к себе в картину, — Мерил Стрип сегодня отмечает 70-летие. Несколько фактов из биографии голливудской звезды, которую мы все так любим, — в материале РИА Новости.
У Мерил Стрип нет проходных ролей, потому что она не позволяет себе халтурить даже в эпизодах. Казалось бы, когда одно твое имя гарантированно привлекает внимание к фильму, можно и расслабиться. Но нет. Актриса училась говорить с разными акцентами ("Мосты округа Мэдисон" — с итальянским, "Выбор Софи" — с польским, "Железная леди" — с британским), по шесть часов в день играла на скрипке перед съемками в картине "Музыка сердца", а после того как чуть не утонула на съемках триллера "Дикая река", без промедления вернулась к прерванной работе.
© DreamWorks Pictures (2004)Кадр из фильма "Лемони Сникет: 33 несчастья"
© DreamWorks Pictures (2004)
Кадр из фильма "Лемони Сникет: 33 несчастья"
Мерил Стрип — противница диет, гламура и роскоши. Хотя ради роли в фильме "Дьявол носит Prada" ей пришлось скинуть около восьми килограммов, облачиться в одежду самых известных дизайнеров и даже надеть парик. Актриса называет звездные вечеринки "пустой тратой времени" и миллионные гонорары предпочитает тратить не на бесконечное пополнение гардероба, а на благотворительность.
© Walt Disney Pictures/Lucamar Productions (2014)Кадр из фильма "В лес"
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Кадр из фильма "В лес"
© Walt Disney Pictures/Lucamar Productions (2014)
© Internationale Filmproduktion Richter (2008)Кадр из фильма "Мамма Миа!"
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Кадр из фильма "Мамма Миа!"
© Internationale Filmproduktion Richter (2008)
© Universal Pictures (1992)Кадр из фильма "Смерть ей к лицу"
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Кадр из фильма "Смерть ей к лицу"
© Universal Pictures (1992)
© Columbia PicturesДастин Хоффман и Мерил Стрип в фильме "Крамер против Крамера" (Kramer vs. Kramer), 1979
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Дастин Хоффман и Мерил Стрип в фильме "Крамер против Крамера" (Kramer vs. Kramer), 1979
© Columbia Pictures
© Paramount Pictures (1984)Роберт де Ниро и Мерил Стрип в фильме "Влюбленные"
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Роберт де Ниро и Мерил Стрип в фильме "Влюбленные"
© Paramount Pictures (1984)
1 из 5
Кадр из фильма "В лес"
© Walt Disney Pictures/Lucamar Productions (2014)
2 из 5
Кадр из фильма "Мамма Миа!"
© Internationale Filmproduktion Richter (2008)
3 из 5
Кадр из фильма "Смерть ей к лицу"
© Universal Pictures (1992)
4 из 5
Дастин Хоффман и Мерил Стрип в фильме "Крамер против Крамера" (Kramer vs. Kramer), 1979
© Columbia Pictures
5 из 5
Роберт де Ниро и Мерил Стрип в фильме "Влюбленные"
© Paramount Pictures (1984)
Она говорит, что похожа на Шона Пенна. К своей внешности явно относится с иронией. Когда-то давно Мерил Стрип пришлось выслушать нелестный отзыв о себе от продюсера фильма "Кинг-Конг". Он сказал по-итальянски, думая, что актриса ничего не понимает: "Зачем ты прислал мне эту свинью? Эта женщина уродлива". А Стрип ответила на хорошем итальянском, что ей жаль его разочаровывать. Мерил Стрип убеждена, что пластические операции и ботокс — не лучший выбор для актрисы, ведь лицо — это рабочий инструмент. Она считает, что ее красота на экране зависит от освещения во время съемок.
© AP Photo / Pier Paolo CitoАктриса Мерил Стрип с супругом Доном Гаммером во время посещения Капитолия в Риме
© AP Photo / Pier Paolo Cito
Актриса Мерил Стрип с супругом Доном Гаммером во время посещения Капитолия в Риме
Мерил Стрип — одна из тех редких женщин, которые сумели совместить блестящую творческую карьеру и крепкую семью. Актриса почти 40 лет замужем за одним мужчиной, у них три дочери и сын. При этом ее муж — тоже творческий человек, американский скульптор Дон Гаммер. Со свойственным ей юмором Стрип раскрывает секрет семейного счастья: "Добрая воля, некоторая гибкость и умение иногда заткнуться". Во многих интервью она говорила, что работа для нее только хобби, а главным в жизни всегда была семья.
© AFP 2019 / Saul LoebАктриса Мерил Стрип обращается к делегатам во время общенационального съезда Демократической партии в Филадельфии
Актриса Мерил Стрип обращается к делегатам во время общенационального съезда Демократической партии в Филадельфии
Она — одна из голливудских интеллектуалок и умниц. Бакалавр искусств по специализации "Драма", магистр изобразительного искусства. Любимый русский писатель — Чехов. Играла в постановках по Достоевскому и Шекспиру. Актриса входит в состав Американской академии искусства и литературы, удостоена почетного звания доктора искусствоведения в Гарвардском университете.
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