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РИА Новости

КПП в Северной Осетии на границе с Грузией работает в штатном режиме

Вчера, 23:59
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ПЯТИГОРСК, 21 июня - РИА Новости. Пункт пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии на границе с Грузией работает в штатном режиме, скопления транспорта не наблюдается, сообщили РИА Новости в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение на родину россиян, временно находящихся в Грузии.
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"Пункт пропуска Верхний Ларс работает в штатном режиме, очередей на въезд или выезд нет. Серьезного скопления грузового транспорта не наблюдается", - сообщили в ведомстве.
Скопление автотранспорта на границе с Грузией нередко наблюдается из-за неблагоприятных погодных условий, селей или камнепадов. Также серьезные пробки на дороги возникают в праздничные дни.
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