КПП в Северной Осетии на границе с Грузией работает в штатном режиме

ПЯТИГОРСК, 21 июня - РИА Новости. Пункт пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии на границе с Грузией работает в штатном режиме, скопления транспорта не наблюдается, сообщили РИА Новости в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение на родину россиян, временно находящихся в Грузии.

"Пункт пропуска Верхний Ларс работает в штатном режиме, очередей на въезд или выезд нет. Серьезного скопления грузового транспорта не наблюдается", - сообщили в ведомстве.