Названо количество находящихся в Грузии российских туристов

Площадь у здания парламента Грузии в Тбилиси, где ночью прошла акция протеста

Площадь у здания парламента Грузии в Тбилиси, где ночью прошла акция протеста

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Около 5-7 тысяч организованных российских туристов, по предварительным данным, сейчас находятся в Грузии, самостоятельных — в 2-3 раза больше, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"У нас, по предварительной оценке, получается организованных туристов 5-7 тысяч, клиентов туристических компаний. Самостоятельных там на порядки больше, как минимум в 2-3 раза", — сказала Ломидзе.

Владимир Путин в пятницу подписал указ о мерах по обеспечению национальной безопасности в связи с ситуацией в Грузии. Указом российским авиакомпаниям запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан из России на территорию Грузии с 8 июля 2019 года, а туроператорам и турагентам на время запрета перелетов рекомендовано не продавать туда туристические путевки.

Ситуация в Грузии

Накануне в Грузии прошли беспорядки из-за того, что в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации депутат Государственной думы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента.При этом российский политик рассказал, что на это место его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".

Случившееся вызвало недовольство со стороны оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии", которые покинули заседание.

После этого радикалы штурмом взяли грузинский парламент и потребовали от российской делегации покинуть страну. Участники акций также потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии.

В ходе митинга пострадали по меньшей мере 240 человек. Правоохранители также задержали более 300 протестующих.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в организации протестов. Глава государства также назвала Россию "врагом и оккупантом". По ее словам, российские власти якобы заинтересованы в дестабилизации ситуации в стране.

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал такие заявления непрофессиональными. Глава правительства отметил, что грузинский лидер не вошла в курс дела или осознанно искажает реальное положение дел.

По мнению премьера, ситуация в Грузии — результат борьбы оппозиции с провластными силами. Как отметил Медведев, протесты направлены на то, чтобы взорвать политическую систему в Грузии.

"Поэтому это все сопровождается и комментариями различных политических клоунов типа (экс-президента Грузии Михаила. — Прим. ред.) Саакашвили, которые сразу же включились в этот процесс", — добавил премьер-министр.