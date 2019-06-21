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РИА Новости

В правительстве создали группу для работы по приостановке полетов в Грузию

Вчера, 23:38
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Рабочая группа создана в правительстве России для координации работы с пассажирами российских авиаперевозчиков в Грузию, Минтранс и Ростуризм в субботу проработают вопрос по пассажирам, которые купили билеты из Грузии с вылетом после 8 июля, сообщил официальный представитель вице-премьера Максима Акимова.
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение на родину россиян, временно находящихся в Грузии.
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"В правительстве России создана оперативная рабочая группа для координации работы с пассажирами российских авиаперевозчиков, осуществляющих рейсы в Грузию", - сказал он журналистам.
По его словам, компаниям даны поручения незамедлительно открыть горячие линии для информирования туристов.
"Вопрос по пассажирам, дата вылета которых после 8 июля, поручено проработать Минтрансу и Ростуризму в течение завтрашнего дня", - сказал собеседник.
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