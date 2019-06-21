Авиакомпания Smartavia закрыла продажу билетов на рейсы в Грузию с 8 июля

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Авиакомпания Smartavia (бывшая Nordavia) закрыла продажу билетов на рейсы в Тбилиси с 8 июля, сообщил РИА Новости официальный представитель авиакомпании Виктор Аношкин.

"Авиакомпания Smartavia закрыла продажу билетов на рейсы в Тбилиси с 8 июля 2019 года", - сказал Аношкин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению национальной безопасности РФ, который касается Грузии. Указом российским авиакомпаниям запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан из РФ на территорию Грузии с 8 июля 2019 года, а туроператорам и турагентам на время запрета перелетов рекомендовано не продавать туда туристические путевки. Кроме того, кабмину поручено обеспечить возвращение в РФ россиян, временно находящихся на территории Грузии, их багажа, МИД РФ должен будет обеспечить координацию действий с властями Грузии при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности россиян.