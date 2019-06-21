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РИА Новости

Авиакомпания Smartavia закрыла продажу билетов на рейсы в Грузию с 8 июля

Вчера, 23:31
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМодель самолета авиакомпании Smartavia
Модель самолета авиакомпании Smartavia
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Модель самолета авиакомпании Smartavia. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Авиакомпания Smartavia (бывшая Nordavia) закрыла продажу билетов на рейсы в Тбилиси с 8 июля, сообщил РИА Новости официальный представитель авиакомпании Виктор Аношкин.
"Авиакомпания Smartavia закрыла продажу билетов на рейсы в Тбилиси с 8 июля 2019 года", - сказал Аношкин.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Вчера, 23:04
Захарова ответила на обвинения президента Грузии в адрес России
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению национальной безопасности РФ, который касается Грузии. Указом российским авиакомпаниям запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан из РФ на территорию Грузии с 8 июля 2019 года, а туроператорам и турагентам на время запрета перелетов рекомендовано не продавать туда туристические путевки. Кроме того, кабмину поручено обеспечить возвращение в РФ россиян, временно находящихся на территории Грузии, их багажа, МИД РФ должен будет обеспечить координацию действий с властями Грузии при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности россиян.
Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным минздрава, число пострадавших достигло 240 человек. За время проведения акций протеста в четверг и пятницу задержаны более 300 человек, заявили в МВД Грузии.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 21 июня 2019
Вчера, 20:51
Радостный позор в Тбилиси: кто должен за него ответить
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