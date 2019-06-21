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РИА Новости
Туризм

Российские туроператоры будут возвращать стоимость туров в Грузию

Вчера, 23:21
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские туроператоры будут возвращать туристам стоимость туров в Грузию, которыми те не смогут воспользоваться, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Собеседник агентства рассказала, что, по приблизительным подсчетам, в Грузию приобрели туристические пакеты не более 10 тысяч россиян. Часть из них уже оплачены полностью, часть только забронированы.
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"Пока не будут сняты рекомендации, туроператоры будут возвращать туристам стоимость перелёта и наземного обслуживания. Потом турбизнес уже будет разбираться с авиакомпаниями, у которых они заранее выкупали места. Смогут ли авиакомпании эти деньги вернуть - это станет предметом сложных переговоров", - прокомментировала ситуацию Тюрина.
По её мнению, предлагать другие направления для отдыха тем, кто уже не может отправиться в Грузию, туроператоры уже не будут, так как туры формировались на основе регулярных, а не чартерных перелетов.
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ о мерах по обеспечению национальной безопасности РФ, который касается Грузии. Указом российским авиакомпаниям запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан из РФ на территорию Грузии с 8 июля 2019 года, а туроператорам и турагентам на время запрета перелетов рекомендовано не продавать туда туристические путевки.
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