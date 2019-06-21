РСТ призвал вывезти организованных российских туристов из Грузии до 8 июля

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Все организованные российские туристы должны быть вывезены из Грузии в плановом порядке или любыми другими доступными рейсами до 8 июля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"До 8 июля, когда будет остановлено авиасообщение с Грузией, пройдёт более 2 недель, и большинство людей, которые отдыхают в этой стране, наверняка уедут оттуда в плановом порядке. Туры обычно берут на 7-14 дней", - сказала она.

Тюрина уточнила, что новые туристы в Грузию заезжать уже не будут, так как туроператорам рекомендовано остановить продажи туров.

"Тех, кто не уедут из Грузии планово до 8 июля, туроператоры будут рассаживать на ближайшие доступные рейсы с их обратными билетами. У всех туристов на руках есть обратные билеты, так как все рейсы только регулярные. К 8 июля организованных туристов в Грузии не должно остаться", - прокомментировала ситуацию представитель РСТ.

"Если кто-то из туристов не пожелает прервать свой отдых и захочет остаться в Грузии, они сами будут решать задачу возвращения в Россию и покупать обратные билеты за свой счёт", - уточнила Тюрина.